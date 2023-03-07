傳統市場告示「沒蛋了」 知名茶葉蛋改滷「土雞蛋」

宜蘭縣羅東鎮開元市場蛋商，掛上「沒有蛋」告示。（民眾提供）

2023/03/07 12:12

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕全台鬧蛋荒，宜蘭不少民眾哀嘆，近日跑了好幾家超市、蛋行，才買到限購雞蛋。頭城鎮知名店家「將軍茶葉蛋」說，白蛋沒了，只好加價購買土雞蛋擋一下，但是每天蛋價都不一樣，若再漲不停，考慮暫時停止營業。

宜蘭縣民表示，家中的蛋近日即將用鑿，出門尋蛋，到了傳統市場開元市場，蛋商直接拉下鐵門，掛上「沒有蛋」的告示，2家全聯、1家喜互惠超市，每人限購2盒雞蛋，但蛋架早已空空如也；最後在1間「每人限購1盒」的喜互惠架上，看見4盒雞蛋，鬆了一口氣，替家人完成買蛋任務，但隨即就被掃光。

頭城知名店家「將軍茶葉蛋」，原位於北宜公路石牌縣界，於國道五號雪山隧道通車當日，搬遷至頭城交流道附近，以小米椒、八角等多種香料，滷出微辣、淡淡椒香味的口味，不少人到宜蘭過節或遊玩，仍指名吃這一味。

王姓老闆娘表示，由於近日沒有白蛋，改進土雞蛋，每箱價格比白雞蛋高約350元，雖然小顆了一點，但也很香、很好吃。

王姓老闆說，很多客人來自外縣市，千里迢迢來一趟，不希望他們撲空，所以近日婉拒大量採購和宅配訂購的客人；如果當天的蛋快賣完，也會限制客人購買數量，盡量讓上門的客人，都能買到她做的蛋。

王姓老闆娘無奈道，沒蛋就做不了生意，得靠加價才能買到，但每天能買進多少蛋？蛋價怎麼算？完全無法預期，每天都不一樣；若雞蛋繼續漲價，她不想提高售價，考慮暫停營業，一停可能就是半個月或1個月。

宜蘭超市喜互惠蛋架空空如也。（民眾提供）

宜蘭縣頭城鎮知名店家「將軍茶葉蛋」說，白蛋沒了，只好加價購買土雞蛋擋一下。（民眾提供）

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