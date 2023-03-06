創校60年謎團 宜縣東光國中立碑定義校名原由

宜縣東光國中校園增設「東壇之光」紀念石碑，作為學校60歲生日禮物。（記者江志雄攝）

2023/03/06 18:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣東光國中校名原由，校史沒有明載，各界莫衷一是，校方訪談老校長，釋義為「羅東杏壇之光」，選在今年創校60週年立碑紀念，並選出國立陽明交大醫院院長楊純豪等12位傑出校友，將在18日校慶大會中表揚。

東光國中是地方上傳統名校，校友已有3萬多人，外界常以鐵製罐頭空罐的台語發音，暱稱為「東光仔（銅管仔）」，但何以命名「東光」，畢業校友幾乎都不知所以。

學校徵詢46年前在東光擔任校長的盧鴻博，他以「羅東杏壇之光」詮釋，獲得師生認同，校方取其「東壇之光」4個字，今年一月在校園增設紀念石碑，石碑由家長會長林杰漢捐贈，國寶級畫家陳忠藏題字，作為東光國中60歲生日禮物。

此外，校方遴選60週年校慶12位傑出校友，校長陳志勇帶領小朋友逐一訪談，其中陽明交大醫院院長楊純豪，1978年從東光畢業，考進宜蘭高中，再錄取醫學系，他在受訪時表示，自己最要好的朋友，大都是國中時期所結交，以東光校友為榮，鼓勵學弟妹學習過程中眼光要放眼，不要害怕失敗。

12位傑出校友名單如下：宜蘭縣議員林義剛、國道公路警察局長楊春鈞、敏實集團主席秦榮華、羅東博愛醫院預防醫學中心主任許博文、薛長興集團副總黃玉玲、奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹。

另有國立陽明交大醫院院長楊純豪、國立東華大學教育行政與管理學系教授兼系主任張志明、音樂創作人潘芳烈、全球社會創新股份有限公司CEO林筱信、冬山鄉長林峻輔、台銀籃球隊總教練陳國維。

石碑後方定義校名原由。（記者江志雄攝）

國立陽明交大醫院院長楊純豪獲選東光國中60週年校慶傑出校友。（陽明交大醫院提供）

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