校園解封宜縣9成學生仍戴口罩 5到11歲第3劑接種率月底盼達3成

校園室內口罩禁令今起鬆綁，但宜蘭縣戴口罩的學生還是超過9成以上。（凱旋國小提供）

2023/03/06 15:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕校園室內口罩禁令今起鬆綁，宜蘭縣政府教育處表示，是否配戴口罩授權各學校自主決定，尊重孩子與家長意願，不會有強制性規定；而根據校長現場觀察，戴口罩的學生還是超過9成以上；另，衛生局接連推出校園快打站服務，希望在月底前，5至11歲孩子完成第3劑接種率可以提升至30％。

縣府教育處指出，宜蘭配合中央規定，今起校園室內自主佩戴口罩，是否戴口罩，由師生自行決定，尊重自主意願，不過，校園內健康中心、公共運輸工具（例如校車、幼兒園專用車、接駁車等），比照指揮中心規範指定場所，依規定仍應配戴口罩。

教育處呼籲學校作好親師溝通，若有相關需求，例如班上有同學確診等，可自行決定採取配戴口罩措施，但要以勸導代替懲罰，避免校園衝突事件發生。同時呼籲學校持續加強「生病不入校、不入班（園）」等衛教宣導，學生若有發燒、急性呼吸道感染等症狀，建議就醫或在家休息。

口罩解封首日，凱旋國小校長陳銘俊一早就脫下口罩，站在校門口與學生打招呼；他說，2年多沒看到孩子的面容，今天解封，他特別觀察學生戴口罩情況，結果只有1個學生沒有戴，他問孩子知道可以不用戴了嗎？學生回答：「校長，我忘了戴」，隨即拿出口罩戴上，可見戴口罩已經內化成為習慣。

宜蘭縣校長協會理事長連志峰說，在教學現場還是由各班自主管理，不會有強制性規定，今天解封第一天，戴口罩學生還是超過9成以上，尊重孩子與家長意願。

宜蘭縣家長協會理事長羅文寶說，他個人支持口罩解封，疫情趨緩，許多家長防疫意識比較薄弱，外界也都解封了，加上夏天到了，口罩很悶熱，有些孩子不自覺會拉下口罩，有戴跟沒戴一樣，但家長意見不一，有些家長認為可以不戴，有些還是堅持要戴，並沒有一定的共識，根據他的了解，今天戴口罩的學生有8至9成。

此外，宜蘭縣5至11歲學童第3劑（追加劑）次世代疫苗接種率僅17點7％；縣衛生局與教育處上週即合作，在各鄉鎮市12所學校推出第34波快打站，希望學生能就近施打。另，從11日至月底將在12鄉鎮市社區及校園辦理第35波快打站，希望在月底前將學童接種率提高至30％。

衛生局表示，除了學童，為鼓勵長者「疫苗+1」，設籍宜蘭縣65歲以上（47年次）或原住民55歲以上（57年次）長者，符合接種資格者，至第35波快打站接種BA.4/5次世代疫苗後，即可獲得500元禮券。

相關防疫資訊，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922），或宜蘭縣政府為民服務專線1999諮詢。

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校園室內口罩禁令雖鬆綁，但宜蘭縣戴口罩的學生還是超過9成以上。（凱旋國小提供）

宜蘭縣衛生局推出第35波快打站服務。（宜蘭縣衛生局提供）（記者游明金攝）

宜蘭縣衛生局推出第35波快打站服務。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣衛生局推出第35波快打站服務。（宜蘭縣衛生局提供）

長者打疫苗送禮券。（宜蘭縣衛生局提供）

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