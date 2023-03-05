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    停車問題有解 宜縣清水地熱最快3/26公車接駁

    宜縣風景區人氣王清水地熱最快3/26啟動公車接駁。（記者江志雄翻攝）

    宜縣風景區人氣王清水地熱最快3/26啟動公車接駁。（記者江志雄翻攝）

    2023/03/05 19:57

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣清水地熱遊憩區聯外道路改善工程已完工，沿線增設十處避車道，可供20人座中型巴士行駛，國光客運綠17預定26日起啟動假日接駁，在鄰近的長埤湖風景區停車場載客入園，紓解清水地熱停車位一位難求的窘境。

    清水地熱去年遊客人數86.3萬人次，蟬連宜蘭縣風景區人氣王，園區250個小客車停車位，假日經常客滿，隨即啟動車輛管制。由於聯外道路蜿蜒路面狹窄，僅開放機車、小客車與9人座小型巴士通行，縣府編列2000萬元改善路況。

    改善工程去年9月動工，今年2月中旬提前完工，在全長3.7公里的道路沿線新闢10處避車道，平均每400公尺就有一處，避車道路寬6.5公尺以上，可供中巴以上車種會車，縣府協調國光客運假日專車綠17接駁，把這條路線終點站從長埤湖延伸到清水地熱。

    縣府交通處表示，綠17開始接駁後，遊客如果碰上清水地熱車多管制，可將車子就近停在長埤湖停車場，轉搭綠17進入地熱園區，免去排隊等候的困擾。

    縣府交通處表示，綠17屬於市區公車，長埤湖到清水地熱票價20元，刷卡享75折優惠，如果一切順利，可望在26日上路，營運後若搭車情況踴躍，再協調國光客運加開班次，遊客的車子停在長埤湖停車場暫不收費。

    清水地熱聯外道路改善工程已經完工，可供20人座中型巴士行駛。（記者江志雄翻攝）

    清水地熱聯外道路改善工程已經完工，可供20人座中型巴士行駛。（記者江志雄翻攝）

    園區250個小客車停車位，假日經常客滿。（記者江志雄翻攝）

    園區250個小客車停車位，假日經常客滿。（記者江志雄翻攝）

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