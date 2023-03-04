喜姆比挺過染疫低潮 全國學生舞蹈比賽破宜蘭縣紀錄

16歲陳宥寧以《桌域》獲得111學年度全國學生舞蹈比賽現代舞高中職組第1名。（喜姆比舞蹈藝想空間提供）

2023/03/04 18:03

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市喜姆比舞蹈藝想空間去年3月捲入COVID-19疫情，6成師生染疫，並傳進縣內多所國中小，引起各界高度關注；師生甫下床就開始練舞，挺過後遺症，在教育部111學年度全國學生舞蹈比賽高中職組，包辦古典、民俗、現代舞第1名，破宜縣高中職組從未拿過第1名的紀錄。

全國賽分成古典、民俗、現代3種舞蹈類型，各類再依舞者年齡，分成國小、國中、高中、大學組，各組以分數多寡排名，若4個評審都給予90分以上為特優；喜姆比這屆拿下4個特優第1名、1個特優第2名、1個特優第3名、1個特優第5名和1個優等。

喜姆比藝術總監、編舞家魏卲宇回憶，她和2位同仁去年在桃園教課時，被學生傳染，屬於桃園大潭電廠傳播鏈染疫者，當時病毒威力很強，她足足5天躺在床上無法動彈，第6天連下床都喘，2個月後才恢復體力，後來出現心跳無端加速、心悸等後遺症，至今仍偶有疲累。

「陽明交通附醫，當時有一個樓層，全都是我們的師生和家長。」喜姆比團隊據點跨及桃園、台北、宜蘭，還至校園兼課，宜蘭學生、家長、校園老師陸續中鏢，疫情迅速擴散；除了家長難以諒解及外界壓力，學生當時正面臨升學舞蹈班的考試，魏卲宇和師生一能下床，就在各自病房裡，視訊上課練舞。

染疫學生回到教室，喘氣、頭暈、無力，跟不上音樂速度，甚至無法跳完1支舞，挫折掉淚，老師們以同理心鼓勵，把音樂速度放慢5成，再鼓勵學生循序漸進的練習，音樂稍微提速或多跳1個八拍，都是突破上一次的自己，慢慢帶領學生回到原有水準。

現代舞高中職組第1名、16歲陳宥寧，染疫後體力掉4成，沒力氣跳舞，相當焦急，在老師鼓勵下，一段段慢慢跳，並與媽媽一起爬山，逐漸恢復體力；回想習舞歷程，她犧牲玩樂，假期、過年都得練舞，遇挫折也會掉淚，但擦乾之後繼續練，雖然辛苦，但拿下夢想成績，很有成就感，一切都值得。

全國賽常勝軍、16歲卓思妤，拿過現代和民俗第1名，上一屆目標攻下古典舞第1名，卻因外袍脫不掉，空場18秒，成了大失誤，僅拿下第3名，今年以《龍奉聖令戰千里》舞碼成功雪恥，拿下高中職組第1名。卓說，一上台聽到音樂就不緊張了，完全享受舞台，很開心達到目標。

15歲陳幼恩身體張力、表現力極佳，將舞碼《勒瓦祭司》詮釋完整，獲評審青睞，不但是民俗舞國中組第1名，也在民俗舞共120名舞者（不分年齡）中脫穎而出，獲得最高殊榮「最佳舞技獎」。陳過去被評價「跳舞沒有細節」，練舞都躲後面，經喜姆比老師引導方向，信心和安心感大增，她形容，這次上台，心情出奇平靜，彷彿被祭司附身，表現比平常練習還好。

16歲卓思妤以《龍奉聖令戰千里》獲得111學年度全國學生舞蹈比賽古典舞高中職組第1名。（喜姆比舞蹈藝想空間提供）

15歲陳幼恩以《勒瓦祭司》獲得111學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞國中組第1名，並於所有民俗參賽者中，獲「最佳舞技獎」。（喜姆比舞蹈藝想空間提供）

111學年度全國學生舞蹈比賽得獎舞者，左起16歲卓思妤、15歲陳幼恩、16歲陳宥寧。（記者蔡昀容攝）

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