宜蘭縣回收車不再沉默 溫情喊話「好康投資都是騙人的」

宜蘭縣回收車不再沉默，近期開始播放溫情喊話的宣傳音檔。（宜蘭縣警局提供）

2023/03/03 16:14

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣回收車不再沉默，近期開始播放溫情喊話的聲音。受疫情影響，全台投資詐騙案件攀升，縣府和縣內12鄉鎮市合作，成立「打詐宜蘭隊」，錄製反詐騙宣導音檔，「保證高獲利、低風險的好康投資都是騙人的」，並由各鄉鎮市回收車巡迴播放，讓民眾倒回收垃圾之餘，加強防堵詐騙意識。

疫情爆發後，民眾減少出門，詐騙集團透過網路和電話，以詐騙投資為幌子行騙，全台相關案件都有提升趨勢。

以宜蘭縣來說，2020年假投資案件共133件，受騙金額6738萬元，2021年共311件，金額1.92億元，2022年共455件，金額5.1億元，金額最高個案達3000萬元。

宜蘭縣警局刑事大隊表示，受騙者多為長輩，為讓防詐宣導準確打進這個年齡層，警方與縣府、12鄉鎮市公所合作，利用縣長林姿妙溫和親民的特質，請她錄音溫情喊話，讓回收車播放。

錄音指出，投資是最近流行詐騙手法，尤其網路不認識的人，邀請投資飆股、期貨、虛擬貨幣，要一起賺大錢，但實際上是被人騙錢，都討不回來；提醒鄉親，保證高獲利、低風險的好康投資都是騙人的，有任何問題，請打165專線詢問。

宜蘭縣警局長林武宏表示，會持續發想更多創新的防詐騙宣導方式，以分齡、分眾為原則，將防詐概念準確打中受眾，他也呼籲，詐騙集團常利用民眾貪心、投機及好奇心進行詐騙，誘使民眾受騙，請大家提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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