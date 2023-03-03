宜蘭通勤月票規劃出爐！國道客運城際月票1800元、市區客運1250元

副縣長林茂盛說明宜蘭月票規劃情形，國道客運城際月票1800元，市區客運1250元。（記者游明金攝）

2023/03/03 13:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣未能列入北北基桃1200元交通月票吃到飽的方案，民進黨議會黨團今抨擊縣府毫無作為，犧牲宜縣至少5000位通勤族權益，縣府是在睡覺嗎？副縣長林茂盛指出，縣府曾多次爭取納入北北基桃生活圈方案，但未獲交通部採納，針對宜縣通勤族，縣府也提出優惠價格提報中央，城際通勤月票（國道客運）1800元，都內通勤（市區客運）1250元，全力向中央爭取。

民進黨議會黨團總召陳俊宇、議長陳文昌、吳宏謀與謝燦輝等人，今天在議會召開記者會，抨擊縣府「睏飽袂」？陳俊宇說，交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，針對北、中、南地區辦理通勤月票補助，北北基桃1200元「吃到飽」，預計7月上路，不過北部生活圈却獨缺宜蘭。

陳俊宇主張，宜蘭應納入北部生活圈，減輕宜蘭通勤族負擔，交通部也表示由宜蘭縣政府自行決定，並可與北北基桃四個縣市討論是否加入1200元月票，尊重地方區域聯盟，雲嘉嘉三縣市原先也不在交通部規劃的三大生活圈，但經過積極協商，研議共同提出雲嘉嘉生活圈月票，中部生活圈也在極力爭取下從四縣市擴大為八縣市「大聯盟」，宜蘭縣政府為何毫無作為？

陳文昌指出，縣府的不作為，讓縣民變成三等國民，變成東北角孤兒，北部生活圈我們沒有，花東發展條例我們也沒，原因就是縣府沒擔當，縣府要講實務，不管跟北北基桃合作或自己方案也好，要趕快提出來，交通部要給國民的權益，不要讓宜蘭縣拿不到。

吳宏謀、謝燦輝都說，宜蘭一天有5、6千名通勤族，每個月負擔金額6000元，縣府不作為，補助獨漏宜蘭，林姿妙縣長是在睡覺嗎？縣府團隊要更積極，不是只會喊口號。

副縣長林茂盛指出，縣府在2月9日交通首長會議，就明確表達要加入北北基桃生活圈，但並未獲採納，交通部所做的決定，還是傾向宜蘭採單獨縣市處理。

不過，交通部王國材部長3月1日來宜蘭關心重大交通建設，針對通勤月票方案表示，宜蘭縣府仍可選擇加入北北基桃或者推動自己的月票方案，縣府也於3月2日參與「北臺區域發展推動委員會」時，再與北北基桃竹竹苗等8縣市共同研議區域月票方案合作等事宜，未來待交通部公告核定計畫，提出最合宜的方案，來照顧宜蘭的通勤民眾。

依據交通部補助原則，是補助通勤民眾交通費的3成到5成，縣府概算，城際型通勤族（國道客運到雙北），1個月交通費6000元，都內型約2500元，縣府在2月17日提報，城際型月票以3折算是1800元，都內型以5折算是1250元，除了縣府自己提案，宜蘭也希望1800元能加入捷運，這部分也在積極爭取。

目前中央補助方式，是城際型中央補助9成，地方負擔1成，都內型中央補助7成5，地方負擔2成5；縣府交通處概算，若依縣府提報的票價核定，城際型縣府1年要負擔3600萬元，都內型要負擔2500萬元，宜縣財政困難，希望中央全額補助。

宜蘭縣未能列入北北基桃1200元交通月票吃到飽的方案，民進黨議會黨團抨擊縣府毫無作為。（記者游明金攝）

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