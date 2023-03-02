選議員被掃黑！前天道盟宜蘭分會長 逼人投資恐嚇取財起訴

前天道盟太陽會宜蘭分會長魯秀傑（前左2）。（資料照）

2023/03/02 18:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕本屆宜蘭市無黨籍縣議員候選人魯秀傑擔任天道盟太陽會宜蘭分會長期間，逼被害人交出2000萬元投資，涉持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、違反組織犯罪條例等罪；分會長接班人黃姓男子另涉關狗籠案，宜蘭地檢署偵結，2案共起訴10人。

魯秀傑去年初邀胡姓男子，以2000萬元投資烏石港漁市場觀光餐廳、接駁車及宜蘭分會新據點（某飯店）修繕工程，胡男經調查後評估，成本過高，不符成本，並未同意合作，但魯男同年3月要求支付修繕工程和買車費用。

胡男拒絕付款，但魯男恐嚇「工程款已經支出，你就是要賠，找誰都沒有用」，並夥同黃男等，一行6人殺進胡男辦公室，持槍強索金錢，並數度派人到胡男辦公室，前後拿走150萬元，並逼胡男簽借據，甚至教唆小弟開車撞胡男員工車輛，逼胡男出面。

魯秀傑去年8月決定參選縣議員，將分會長一職交接給黃男，黃男涉有多案，也被查辦。

去年1月，綽號「尤大」的網友以2000元委託王姓男子幫忙試二手車，王男深夜到宜蘭市找黃男試賓士C300，試完車卻未能及時聯繫上「尤大」，黃男以刻意鬧場為藉口，逼王男付20萬元買車，王男沒錢，被限制自由，隔日凌晨被黃男等人，持木棍、刀械毆打，恐嚇「再聯繫不上買家，我就砍你1隻手」、「你拿不出錢就關狗籠」、「殺1個人燒掉只要2小時」，並逼王男簽2張面額50萬元本票。

在黃男指示下，同夥於清晨6時許，駕車把王男載往頭城鎮新峰瀑布停車場，一路上持續毆打王男，抵達現場後，將狗籠扛進附近廢棄公廁，並把王男關進狗籠裡，還持開山刀恐嚇「不想被處理就趕快借錢」、「你有沒有被開過」等語。

過程中，王男一度借得2萬元，並被押往超商領錢，但仍被帶回停車場廁所；王男前後被關押約19小時後，趁隙以瑞士刀撬開狗籠鎖頭，沿著山路爬行2小時後，至附近超商求救，並搭計程車離開，隨後報警。

檢警去年11月發動搜索，在魯男、黃男等人住處與活動處所，起出狗籠、2支改造槍枝、67顆子彈、262包毒咖啡包、FM2、K他命等毒品。

魯秀傑涉恐嚇取財、毀損、持有毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、違反組織犯罪條例等，黃男涉恐嚇、毀損、違反組織犯罪條例、擄人勒贖、傷害、強制罪，雙雙被起訴；另涉案8人，依各自涉犯法條被起訴。選舉結果，魯秀傑獲427票，在宜蘭市17名候選人得票數倒數第3，並未當選。

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