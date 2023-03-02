台62線延伸至頭城 宜縣府建議「起點設在四腳亭」

台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城案，起點有2個方案。（交通部提供）

2023/03/02 17:58

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕為增加宜蘭縣聯外道路，交通部規劃台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城（又稱台62延伸線）案，目前起點有2個方案，方案1為瑞芳一帶，方案2為四腳亭一帶，縣府建議，應以銜接國道1號較近的四腳亭系統作為起點。

台北、宜蘭之間，主要仰賴國道5號作為主要幹道，替代道路台2線及台9線，路線彎繞且旅行時間較長，效益不大，因此催生出台62延伸線，從新北市瑞濱端至宜蘭縣頭城鎮，並銜接至國道5號礁溪系統交流道。

台62延伸線現於可行性評估期中階段，待可行性評估期末階段結束後，並經交通部同意，將送行政院核定，核定通過後，接著依序進入綜合規劃、環評階段、細部設計、工程發包等階段。

新北市瑞濱端起點設置，交通部公路總局提出2個方案，方案1是瑞芳及瑞濱一帶，可往來台北、基隆；方案2是暖暖及四腳亭一帶，較接近台北市，且可以直接銜接國道1號。

縣府認為，若採用方案1，縣民如要往西到大台北地區，得先前往瑞芳，透過其他系統才能銜接國1，途中易遇塞車；方案2可直接透過台62線四腳亭系統，往西連接國1，較為便捷。

縣長林姿妙今赴礁溪、頭城等地，參與公路總局的現地會勘，她感謝中央對宜蘭交通路網的重視與支持，希望中央縮短規劃及工程期程，即早完成路廊建設，縣府將全力配合。

宜蘭縣長林姿妙參與交通部公路總局台62延伸線會勘。（宜蘭縣政府提供）

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