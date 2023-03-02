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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭「魔手蔥油餅」被灌爆 緊急改名又「永久停業」

    事件延燒後，店家將營業狀態改為「永久停業」。（圖取自Google、Dcard/本報合成）

    事件延燒後，店家將營業狀態改為「永久停業」。（圖取自Google、Dcard/本報合成）

    2023/03/02 06:20

    首次上稿 03/01 23:40
    更新時間 03/02 06:20

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣某蔥油餅店遭爆料，在結帳時疑似「故意弄掉」百元鈔，並要求顧客補足差額，消息曝光之後，引起網友群起撻伐，該店家的Google評論旋即湧入許多負評，店家也改了Google頁面上的名字，而今天（3月1日）該店家頁面更是顯示「永久停業」。

    一名網友27日在Dcard發文指稱，一家人共買了220元商品，家人拿出300元給蔥油餅店家，老闆娘接過錢後，找完零錢才說少了1張100元，所幸原PO有將結帳過程錄下，一行人在攤車中間的櫃子上找到掉落的百元鈔，店家這才承認錯誤、連忙道歉。

    消息曝光後，許多網友認為店家是蓄意弄掉錢，紛紛湧入該店家的Google評論怒刷1星負評。事件發生至今2天，該店家都沒有營業，而到了今天Google頁面裡的負評已經全部被刪除，店家也更改了名字，但營業狀態顯示「永久停業」。

    有網友認為，可能是店家被多次檢舉才變更為永久停業，但目前尚未證實是店家更改或是遭到惡搞。而根據Google 商家檔案說明，「如果你的商家或旗下任何營業地點停止營業，可以選擇標示為永久停業或暫停營業；日後重新開業時，同樣可以輕鬆地將商家或營業地點標明為恢復營業」。

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