冬山交流道拚最後1次審議 鄉長林峻輔請命：攸關溪南發展

宜蘭縣政府爭取國道五號增設冬山交流道。圖為國5高架橋下冬山路段。（記者蔡昀容攝）

2023/03/01 17:00

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府「國道5號增設冬山交流道」可行性評估報告，修正後將拚第2次審議通過。立法院交通委員會今（1日）赴宜蘭考察，冬山鄉長林峻輔強調，冬山交流道攸關整個溪南地區發展，並扮演交通樞紐角色，盼交通部審慎評估，縣府能聽取地方意見。對此，交部建議縣府納入修正，縣府回應，會接納各界意見參考。

立法院交通委員會宜蘭考察，安排交通部長王國材率各局處首長，報告10項宜蘭重大建設進度，其中包含國道5號增設冬山交流道。

高公局報告，縣府可行性研究2021年3月送交高公局，高公局今年1月召開首次審議委員會，但外聘審議委員認為，根據可行性研究，冬山交流道難以提升20公里以上中長程旅次，地區交通效益即節省旅行時間，僅5至6分鐘，無法達到10分鐘以上，第1次審議未獲通過。

雖然還剩下一次審議機會，但地方憂心，如果沒通過，交流道就蓋不成了。對此，陳歐珀請縣府提出修正報告後，由高公局先行召開「初審會議」，直到修正報告符合審議標準後，再召開第2次審議。

「溪南的車全擠在羅東交流道，情景不堪入目！」林峻輔在會議表示，冬山鄉人口屬縣內第3大，位於溪南平地鄉鎮市的中心，如增設交流道，能有效紓解溪南車流，且助未來蘇花改分流，往東可至濱海，西到台9線。

林峻輔指車，冬山有多個上市、上櫃公司廠區，縣內16個休閒農業區中，更佔了6個，合法民宿業者居縣內之冠，產業與觀光兼具，休閒旅遊人次年年增加。

林峻輔呼籲，冬山交流道攸關溪南地區的城鄉區域發展，並扮演整個溪南的交通樞紐，盼交通部審慎評估，縣府與提案設計單位，能聽取地方意見，補充冬山區域環境等條件，讓第2審能順利過關。

高公局坦言，若冬山交流道定位為提升短程旅次，會很難通過，建議縣府可補充鄉長意見，修正可行性評估報告。王國材表示，鄉長所言可納入報告再送審，會繼續予以支持。縣府交通處表示，各界立場及意見有異，予以尊重，並接納參考。

冬山鄉長林峻輔。（記者蔡昀容攝）

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