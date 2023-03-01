交通部報告宜蘭10大建設 陳歐珀：未來5年將進入高峰期

立法院交通委員會今（1）日赴宜蘭考察，交通部長王國材率各局處首長，報告10項宜蘭重大建設進度。（記者蔡昀容攝）

2023/03/01 15:28

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院交通委員會今（1）日赴宜蘭考察，交通部長王國材率各局處首長，報告10項宜蘭重大建設進度，考察會議主席、立委陳歐珀裁示，請相關單位克服困難，讓高鐵延伸宜蘭（簡稱北宜高鐵）、鐵路高架計畫等共5項工程，能在2026年前發包開工。

10項重大建設，包含交通部觀光局的蘭鐵五漁村、鐵道局的高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、東部快鐵、高公局的國五銜接蘇花改、冬山交流道、公路總局的台62線延伸、台二庚線延伸、蘇花安、蘭陽大橋改建。

陳歐珀說，宜蘭的交通建設過去被嚴重漠視，每逢假日就塞車，但宜蘭即將進行多項重大交通建設，進入建設高峰期，未來5年，宜蘭縣內發包動工的重大工程，預計可達5000至6000億元。

陳歐珀表示，為了如期如質完成宜蘭各重大建設，現得跟時間賽跑，屆時也將面臨交通黑暗期，因此安排交通部到宜蘭說明各項進度，期許中央、地方協力，共同面對，解決問題，在期程內完成重大建設。

陳歐珀裁示，請各單位依據計畫完成工作進度，同時特別點名5項工程，北宜高鐵、鐵路高架、國五銜接蘇花改、台62線延伸、蘇花安，能克服萬難，在2026年前發包開工。

王國材表示，謝謝地方給了很多意見，各案尚在進行中，期勉大家一起努力，讓宜蘭建設更好。與會的宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭人塞怕了，交通順暢和經濟發展，是宜蘭首要目標，交通建設應大力推展。

立法院交通委員會到宜蘭考察，由交通部說明宜蘭10個重要交通建設進度。左起交通部長王國材、立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

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