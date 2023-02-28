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    不塞了！ 國5北返車潮漸緩 晚間6時提前解除高乘載

    今天是228連假最後一天，中午時段，國道五號雪山隧道頭城端主線北向車流回堵數公里。（記者蔡昀容攝）

    今天是228連假最後一天，中午時段，國道五號雪山隧道頭城端主線北向車流回堵數公里。（記者蔡昀容攝）

    2023/02/28 18:17

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是228連假最後一天，國道五號北返車潮一度綿延5公里，下午3點逐漸紓解，北向高乘載管制提前於晚間6點解除。蘇花改部分，這次連假南下車流比預估少約2成，推測可能是連假第1天、第2天花蓮天氣不佳，影響遊客前往意願。

    高速公路局指出，國道五號上午9點左右湧現北返車潮，9點50分啟動主線儀控，雪山隧道南端（頭城端）主線，下午1點回堵達5公里，達到今日最高峰，下午3點後慢慢紓解，現已無排隊車潮，原本頭城、宜蘭、羅東、蘇澳交流道，北向實施高乘載管制至晚間9點，現提前於晚間6點解除。

    公路總局表示，4天連假中的前2天，花蓮天氣不好，行經蘇花改往花蓮方向的車流量，比預估還少；南下車流第一天（25日）預估1萬8000輛次，實際僅達1萬3000餘輛次，第2天（26日）預估1萬2000輛次，實際僅達1萬輛次。

    南下車流減少，也影響北返車流多寡。公總說，先前擔心北返車流集中在最後一天，因此呼籲用路人分散北上，第3天（27日）北返車流達1萬2000輛次，今天則預估1萬餘輛次，除了中午時段有車多情形，其他都很順暢，未達壅塞程度。

    228連假最後一天，國道五號雪山隧道頭城端主線北向車潮，一度綿延5公里。圖為今天中午時段車潮。（記者蔡昀容攝）

    228連假最後一天，國道五號雪山隧道頭城端主線北向車潮，一度綿延5公里。圖為今天中午時段車潮。（記者蔡昀容攝）

    228連假最後一天，國五（右）和頭城交流道（左）上午湧現北向車潮。（記者蔡昀容攝）

    228連假最後一天，國五（右）和頭城交流道（左）上午湧現北向車潮。（記者蔡昀容攝）

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