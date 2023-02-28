宜蘭228追思會 關懷協會：別讓中共糟蹋台灣重演悲劇

宜蘭運動公園228紀念物前，眾人持百合花致敬。左3起宜蘭縣228受難家屬關懷協會理事長張文義、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德。（宜蘭縣政府提供）

2023/02/28 17:00

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今（28日）在宜蘭運動公園舉辦228追思紀念活動，邀請受難者家屬、各界代表追思哀悼。宜縣228受難家屬關懷協會理事長、文史工作者張文義說，面對中國共產黨高喊「留島不留人」，台灣要堅持主權、具備武力，與民主國家同盟，別讓中共糟蹋台灣，重演228悲劇；他也感性道，互相給予人性關懷，是超越黨派和政治立場，肯定縣府體貼家屬，細心舉辦紀念活動。

本次追思主題「同行」，期勉各界珍惜先輩以生命奮鬥而來的自由、民主、人權，繼承意志，繼續守護台灣，一起同行，縣長林姿妙、張文義、議長張勝德，在宜運228紀念物前，持百合花致敬。

張文義致詞表示，30多年前，在宜蘭市公所退休人員李本璧領路下，他開始進行宜蘭的228口述歷史訪談，找到家屬時，一方面很開心找到人，一方面也很痛苦，聽著他們的故事，常常一起流眼淚。

在張文義眼中，宜蘭人不負民主聖地美名，30多年前勇敢成立全台首個228受難家屬關懷協會，開會受到情治單位關心，講電話還出現「喀喀」的監聽聲響，面對種種恐懼，還是走到了現在。

回顧228，每一個故事都是辛酸血淚，而1980年2月28日發生的林宅血案，更是驚駭全台。張文義說，這就是專制獨裁，挑台灣人最害怕的日子，光天化日下進到民宅，殺死林義雄的家人，警告人民「不准說話」，台灣不能再發生這樣的事。

張文義認為，如何避免228重蹈覆轍，就是別讓外來政權糟蹋、攻擊，中國共產黨肖想台灣這片土地，喊出「留島不留人」，一條人命比一隻狗還不如，228怎麼殺人，他們在中國就怎麼殺人。

張文義說，台灣要堅持主權，與世界民主國家結盟，具備保護自己的武力，且軍人面對的是侵略國家的敵人，而不是拿槍對著人民、謀殺人民。

張文義也感謝林姿妙縣府、民政處，從籌備紀念活動的細節，感受得到縣府的溫暖、體貼和尊重家屬；互相給予人性關懷，超越黨派和政治立場，對紀念228來說至關重要，這種愛和關心，也是維持民主和平的關鍵。

林姿妙表示，這是歷史永遠無法撫平的傷痕，這70年來，受難者家屬辛苦了，非常捨不得，希望大家一起記取歷史的教訓。

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