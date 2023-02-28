「林宅血案」43週年 林義雄獻花追思亡母與女兒

林宅血案滿43年，民進黨前主席林義雄在親友攙扶下，赴慈林紀念林園（林家墓園）獻花追思。（記者蔡昀容攝）

2023/02/28 12:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是228紀念日，也是「林宅血案」滿43年的日子，民進黨前主席林義雄赴慈林紀念林園（林家墓園），追思遇害身亡的母親及雙胞胎女兒。對於監察院上週提出的「林宅血案調查報告」，林義雄說，監察院的事，就交給監察院用心去做。

林宅血案發生於1980年2月28日，時任省議員林義雄因美麗島事件，被關押在景美軍法處，其60歲母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市信義路住家被人殺害，當時9歲長女林奐均身受重傷，至今仍找不到兇手，成為懸案。

慈林基金會自2006年起，幾乎每年228，都會在慈林紀念林園舉行「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」，林義雄和夫人方素敏，雙雙在親友攙扶下抵達，監察院長陳菊、監委范巽綠、前農委會主委林聰賢、前民進黨副秘書長林飛帆、立委陳歐珀、前宜蘭市長江聰淵等人出席。

現場合唱《天佑台灣》、《福爾摩沙頌》後默禱，隨後由林義雄、方素敏率眾一一獻花致意，悼念者反覆輕聲哼唱《我愛台灣》，氣氛莊嚴肅穆。往年獻花時，林義雄會親身彎腰將花束插入土壤，近年身體狀況不若以往，今年由一旁親友代勞。

監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案調查報告」，指當年警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，並提出5項應繼續追查事項，通過糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。

對此，林義雄受訪表示，監察院的事情，就由監察院用心去做就好了，沒有什麼要特別說的。

民進黨前主席林義雄（前排左2）、夫人方素敏（前排左1）、監察院長陳菊（前排右1）等，赴慈林紀念林園（林家墓園）追思。（記者蔡昀容攝）

慈林紀念林園舉行「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」，現場莊嚴肅穆。（記者蔡昀容攝）

民進黨前主席林義雄在親友攙扶下，赴慈林紀念林園（林家墓園）追思，親友代為將花束插入土壤。（記者蔡昀容攝）

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