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    幼兒園調降師生比 宜縣府啟動減招114學年度達標

    幼兒園調降師生比，宜縣府啟動減招，逐年調降，預計114學年度達標。（記者游明金攝）

    幼兒園調降師生比，宜縣府啟動減招，逐年調降，預計114學年度達標。（記者游明金攝）

    2023/02/26 14:16

    〔記者游明金／宜蘭報導〕教育部宣布「112學年度調降幼兒園師生比到1：12」，宜蘭縣政府教育處指出，一次性達標有困難，縣府將以逐年調降方式，在114學年度全面達成；不過112學年就會啟動減招，招生數將減逾200多人，在少子化趨勢下，全縣總額仍可滿足招生需求。至於個別熱門學校，減招後窄門更擠，縣府表示，除抽籤入學，也會協調到臨近幼兒園就讀。

    台灣現行學前幼兒（3-5歲）師生比為1：15，已逾40年未調整。根據研究，低師生比能增加師生間的互動頻率，使教師能夠專注於每位幼兒的照護需求，提供更優質及安全學習環境，教育部已宣布「112學年度調降幼兒園師生比到1：12」。

    縣府教育處指出，宜蘭縣國小有50所學校附設幼兒園，班級數94班，每班2個老師，師生比1：15，學生上限30人，總共可招收2820人，師生比調降1：12，每班上限24人，僅能收2256人，須減招564人，要一次性達標有困難，因此與教育部溝通，同意以逐年調降方式辦理。

    依據教育處的規劃，112學年度（今年8月）調為1：14、113學年度1：13、114學年度1：12。不過，學校因個別招生狀況不同，112學年度，就會有23所學校可達1：12的要求，114學年度則是50所學校全面達成。

    縣府表示，112學年就會啟動減招，可招生數為2370人，較111學年度2635人少了265人，但111學年度招生數僅2107人，在少子化趨勢下，應仍可滿足需求。

    不過，宜蘭市、羅東鎮部分熱門學校，現況就滿招，還要排隊抽籤，減招後更難進去；宜蘭縣教師工會建議增班，兼顧中央政策與家長需求，縣府教育處表示，各校幾年前都配合教育部政策「增班設園」，學校已飽和，沒有空間增班。

    縣府指出，幼兒教育選擇相當多元，除了國小附幼，還有鄉鎮市公所幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園以及私立幼兒園，整體的招生數，不會有不足問題，家長可以選擇就讀。

    縣府將在3月下旬調查幼兒園缺額，4月公告簡章，5月招生，教育處將於3月1日先邀集學校附幼說明共識方向及未來招生配合事宜。

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