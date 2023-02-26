60歲管理員要退休 管委會未提繳退休金面臨百萬罰款

宜蘭縣政府籲各公寓大樓管委會，須依勞基法為管理員、警衛辦理投保，否則恐面臨百萬元罰款。（資料照）

2023/02/26 14:08

〔記者游明金／宜蘭報導〕60歲擔任大樓管理員的阿龍準備退休，管理委員會竟沒有為他提繳退休金；宜蘭縣政府勞工處指出，公寓大廈多雇用有管理員、警衛，受僱勞工都已納入勞基法適用對象，但許多大廈管理委員會，仍未依勞基法投保及聘用，勞工處將展開普查，一經查獲，管委會除需補提勞退金，還面臨最高100萬元罰款。

縣府勞工處接獲一宗申訴案件，擔任大樓管理員的阿龍60歲了，正規劃著退休生活，沒想到向勞保局查詢勞工退休金個人專戶，才驚覺管委會並沒有為他提繳每月工資6%以上的退休金。

縣府勞工處進行勞動檢查發現，阿龍在某社區擔任管理員，每日上班時間為早上7點至晚上7點，工作12小時，月休6天，每月工資僅2萬7000元，管委會不僅未依規定給付平日、休息日及國定假日加班費，也沒有給予勞工特別休假，管委會除需加徵滯納金補提勞退金，還因違反勞動基準法，面臨最高100萬元罰鍰。

縣府勞工處表示，公寓大廈管委會的受僱勞工，目前已納入勞基法適用對象，凡管委會所僱用勞工，不論其職稱為大樓管理員、警衛、停車場管理員、清潔及園藝人員等，皆受到勞基法之適用與保障，包括工資不得低於基本工資，每日正常工時不得超過8小時，每週應有一例一休、工時總數不得超過40小時等。

勞工提醒，如有超過正常工時應給加班費，並享有國定假日、病、事假及特休假等權益，管委會應依法置備勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄等必要文件，也需為勞工投保勞、健保、職災保及提繳退休金。

據統計，大廈管委會僱用最多的是警衛保全，工時比較長，發生勞資爭議比例較高，如果其工作性質是負責門禁、人員及車輛管制與登記等工作內容，得適用勞基法第84條之1規定，由勞雇雙方另行以書面約定工作時間，並將該書面契約報經當地勞工主管機關核備同意後，才可不受勞基法相關工時、休假等規定之限制，否則仍應遵守勞基法一般工時規定辦理。

縣府提醒管委會須注意相關規定，也呼籲管理員等注意自身權益保障；縣府會進行普查並持續辦理勞動法令宣導，若對勞動權益問題或法令諮詢需要，可撥打專線1999縣民服務專線，或逕洽本府勞工處勞資關係科諮詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法