宜縣國中小接力賽「第1變第2」惹議 縣府明年擬設錄影設備

宜蘭縣國中小普及化運動大隊接力賽，選手被判定超出接力區完成接棒動作，家長提出影片（見圖，右側），質疑裁判判決有誤。（民眾提供）

2023/02/25 12:24

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣22日舉辦國中小普及化運動大隊接力賽，原先第1名的隊伍，因選手被判定超出接力區完成接棒動作，而跌至第2名，家長不服，提出自錄影片申訴，卻不被採用，發文質疑大會沒有官方影片證明孩子違規。縣府教育處表示，佐證資料須有垂直角度和不同角度影像輔助，否則有誤差可能，因此維持原判決，明年會研議設置錄影設備。

羅東國中家長在臉書「宜蘭知識+」發文表示，裁判認定孩子的接棒動作超線，成績應增5秒，導致第1名變成第2名；超出接力區，是看「接力棒」有無超線，而非看人，而根據家長和教練側拍顯示，孩子的接力棒並無超線，因此經過學校向主辦單位申訴。

但是，裁判仲裁委員會認為，根據田徑運動仲裁攝影模式，攝影器材需放置於接力線垂直面，並有其他攝影鏡頭輔助，方能全貌呈現，據以判斷；根據校方舉證影像，因拍攝角度問題，加上關鍵時刻，選手和接力棒未完全在影像範圍內，無法全方面證明選手在接力區內完成傳接棒，因此維持原判決，申訴不予成立。

家長在文中訴說，主辦單位不採用他們提供的證據，卻提不出官方影片，證明孩子違規；孩子犧牲寒假，全員到校練習，為了降低風阻，修短長髮，並在1個月內瘦下5公斤，換來100公尺進步1秒的成績，其他選手也拚命練習、拉筋，希望能有管道「還原真相」，而不是便宜行事，沒必要讓孩子承受不正確的判決。

教育處說明，根據裁判近距離觀看，當場舉旗判定違規，校方教練也未提出異議，直到頒獎前，校方才提出影片質疑誤判，但是影片並非垂直角度拍攝，且距離現場較遠，影像經過，接力區線無法清楚顯示，種種因素都會導致誤差，判斷無法明確。

教育處肯定學生的認真付出和辛苦，積極參與普及化運動賽事，該賽事主要鼓勵非運動專長的學生運動，因此排除體育班、參與過全國性運動賽事學生參與，多數縣市並無設置錄影設備，考量今年的案例，明年比賽會研議設置大會方的錄影設備，如發生爭議，能有所依據。

普及化運動大隊接力賽，每隊8人，第1名隊伍的選手，升高中的免試入學超額比序可加分0.75分，第2名加0.5分，第3名加0.25分；另，第1名隊伍可代表宜蘭縣，參加全國性普及化運動決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法