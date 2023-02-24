宜蘭到雙北通勤族吃到飽 縣府：月票1800至3000元間

宜縣與雙北跨縣市通勤族的月票，縣府表示，可能落在1800元至3000元，至於縣內月票則在750元至1250元之間。（記者游明金攝）

2023/02/24 16:54

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭未獲列入「北北基桃生活圈」，無法使用1200元交通月票吃到飽優惠。民進黨縣議會黨團抨擊，縣府未積極爭取，毫無作為。縣府指出，這是中央政策問題，縣府只能尊重，宜縣票價已在研議，與雙北跨縣市通勤族的月票，可能落在1800元至3000元，至於縣內月票則在750元至1250元之間。

交通部推出疫後交通公共運輸方案，規劃北中南三大生活圈月票優惠，宜蘭縣未被列入北北基桃生活圈，無法使用1200元月票方案（月票可在生活圈無限次搭乘捷運、台鐵、客運等）。

民進黨團總召陳俊宇抨擊，宜蘭縣政府無任何積極作為，在交通部召開的會議，也未提出實際優惠方案或內容，忽視宜縣通勤族權益，面對質疑，也僅稱「中央最後定調未納入，縣府予以尊重」。

陳俊宇批評縣府消極爭取，毫無作為，凡事只會坐等中央補助，完全是巨嬰心態。他說，雲嘉嘉3縣市原先也不在交通部規劃的3大生活圈裡，但3縣市積極協商，研議提出雲嘉嘉生活圈月票，爭取中央補助，中部也預計從原先規劃的4縣市，擴大為8縣市共同辦理，為什麼宜蘭做不到？

他指出，北北基桃在舉行平台會議討論方案，宜蘭縣政府喊著要加入，竟從未找他們協商，實在消極怠惰。

縣府強調，宜縣有向中央爭取納入北北基桃宜生活圈，未獲納入只能尊重，縣府已針對宜縣需求研議計畫，依據交通部訂定的補助原則，民眾負擔3到5成概算，宜縣民眾通勤台北，目前每月交通費約6000元，依比例換算，未來通勤月票，可能落在1800元至3000元，至於縣內通勤花費，每月約2500元，以3至5成換算，以後通勤月票約750元至1250元。

縣府交通處指出，北北基桃交通費相對較低，以3到5成換算大概就是1200元，宜蘭到台北距離長，交通費相對較高，若也採計1200元，民眾實際負擔不到3成，不符合交通部的補助原則。

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