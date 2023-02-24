宜蘭三星紅茶「鳳梨香紅玉」 連3年摘「食品界米其林」3星肯定

宜蘭三星茶農黃子誠，自產「鳳梨香紅玉」，獲「食品界米其林」比利時國際風味評鑑所評比，連續3年獲最高等級三顆星殊榮，晉升獲得榮譽水晶獎章。（記者蔡昀容攝）

2023/02/24 16:08

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕罹癌的三星鄉第二代製茶青農黃子誠，產製「鳳梨香紅玉」紅茶，參加「食品界米其林」比利時國際風味評鑑所（International Taste Institute，iTQi）的評比，連續3年獲最高等級三顆星殊榮，晉升獲得榮譽水晶獎章（Crystal Taste Award）。他說，希望讓茶被看到，讓茶會說話，讓大家知道宜蘭茶。

現年43歲的黃子誠，29歲那年返鄉接手父親的黃記製茶廠，並與妻子創立「宜紅茶苑」品牌，經營2公頃茶園；他認為，宜蘭茶面積不大，但品質好，只是早期以代工為主，並以烏龍茶為主要市場，較難突顯產品差異，為了做出市場區隔，他研究製作不同風味的紅茶，栽培在宜蘭較少栽種的紅玉品系。

這一路走來，並不輕鬆。黃子誠11歲起罹患甲狀腺癌，右手臂也因意外而神經叢斷裂，手部不靈敏，偶爾還會痠痛不適，進出醫院是家常便飯，但他仍堅決製茶；園內茶樹遇颱化為烏有，黃子誠也不放棄，踏實做茶，每到收成，採茶、萎凋、發酵、揉捻、乾燥，從早晨一路忙到凌晨，一氣呵成，不敢有一點疏失，避免風味跑掉。

黃子誠自產一款「鳳梨香紅玉」，由台茶18號製成，茶湯濃郁甘醇，帶有鳳梨果乾香氣，2021年獲得比利時iTQi風味絕佳獎章，創下宜蘭茶農首例，去年、今年皆傳捷報，連續3年獲獎，進一步拿到「榮譽水晶獎章」。

比利時iTQi國際風味評鑑評審團，由200多名來自15個國家的米其林星級餐廳主廚及專家組成，採「盲測」形式，針對第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地口感和餘韻評分，是全球業界公認極具影響力的評鑑，總分達90%以上者，才能獲得最高等級3顆星殊榮，連續3年摘3星者，能進一步獲得榮譽水晶獎章。

黃子誠說，第一次參賽，抱持嘗試的心態，第二次獲獎，表示茶葉品質穩定，第三次獲獎，表示確實受到國際專家肯定；但能有如今成績，要感謝父親奠定基礎，包容、支持兒子的做法。

為什麼這麼拚命？黃子誠說，能從工作找到興趣，再從興趣發揚產業，他覺得很值得，每種茶根據不同的製程，可以產生多種風味，他要讓茶去說話，讓台灣人、讓全世界知道，宜蘭也有茶。

宜蘭縣長林姿妙、三星鄉長李志鏞、三星地區農會總幹事李智遠今赴宜紅茶苑致贈匾額恭賀。林姿妙說，謝謝黃子誠的努力，為宜蘭、為國爭光，做茶很辛苦，邀請鄉親大力支持這個國際級絕品好茶。

宜蘭縣長林姿妙、三星鄉長李志鏞、三星地區農會總幹事李智遠赴宜紅茶苑致贈匾額恭賀。（記者蔡昀容攝）

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