明起228連假 國五南下車潮預估今下午漸增

228四天連假明天開始，警方預估國道五號、蘇花改等路段，將湧現車潮，圖為示意圖。（圖由宜蘭縣警察局提供）

2023/02/24 14:01

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕明（25日）起是228和平紀念日4天連假，國道五號今（24）日下午2點預估開始出現南下車潮，明天達最高峰，宜蘭縣警局提醒用路人，提早規劃行程，注意相關管制。

縣警局依據往年執勤狀況預估，國5南下尖峰時段為今天下午2點至午夜0時、25日凌晨5時至下午4時、26日上午6時至下午3時，北上尖峰時段為26日上午11時至午夜0時、27日上午10時至午夜0時、28日上午9時至晚間8時；蘇花路廊南下尖峰時段為25日上午7時至下午2時，北上尖峰時段為28日下午1時至晚間11時。

國道五號25日凌晨0時至中午12時、26日凌晨5時至中午12時，封閉石碇及坪林南向入口匝道，27日及28日下午2時至晚間9時，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；蘇花路廊25日凌晨5時至下午5時、26日上午7時至上午11時、27日下午2時至晚間6時、28日中午12時至晚間8時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並同步開放大客車行駛蘇花改路肩。

因應連假觀光車潮，縣警局預估投入3000人次警民力，針對國五、蘇花改、重要道路及熱門景點周邊，依熱時、熱點規劃交通疏導勤務，加強巡查及執法，並預置交通快打警力，即時應處突發狀況。

警方提醒用路人，出發前檢查愛車狀況，養足精神再上路，行車多禮讓，配合員警指揮通行。

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