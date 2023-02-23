鄭育芹1A4B擠進蘭陽女中 如今學測霸氣登校內榜首

蘭陽女中鄭育芹（左），是校內學測社會組榜首。右為校長陳詮。（記者蔡昀容攝）

2023/02/23 20:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕大學學測今（23）日放榜，宜蘭縣宜蘭高中、蘭陽女中校內榜首皆為58級分，都是自然組學生。特別的是，蘭女鄭育芹當年國中會考以「1A4B」成績入學不算亮眼，如今學測卻拿下56級分，成為校內社會組榜首。

各大學申請入學，最多採計4科成績，考生可依據需求選四科報考。宜中共455人報考，校內榜首葉冠廷、陳子騫58級分，國文滿級分10人，英文10人，數學A有9人，數學B有17人，社會3人，自然11人。

蘭女共443人報考，校內榜首李唯綸、簡珮純58級分，國文滿級分7人、英文4人、數學A有1人、數學B有4人、社會6人、自然1人。

「練習題目比直接念還有效率。」宜中葉冠廷偏好邊解題，邊發掘不懂的觀念，再進行釐清。葉冠廷初上高中雖有補習，但考量大部分時間，都在重複聽取已經懂的觀念，因而退掉；讀書之餘，葉也適時玩耍，打球、玩吉他社擔任主唱、看動漫等，調劑身心，擅長物理等自然組科目，接下來傾向申請工程類型學系。

蘭女鄭育芹，高中之前，接受人文國中小的體制外實驗教育，不考試也不採取課綱課本學習，而是透過多元的實驗教學，將重心放在探索自己的特質；鄭育芹發現，她喜歡閱讀且擅長英語，報告選題也偏好國際議題，因此透過社群軟體Instagram，追蹤許多國際媒體，關心各國時事。

鄭育芹經過思考，決定進體制內高中，循學測路徑上大學，雖然缺乏學科基礎和考試經驗，但她不畏懼，而是找同儕一起唸書，互相督促，並認真溫習課業，透過筆記整理觀念，建構知識架構，同時，她也勤練弱科題目，在沒有補習的情況下，成績逐漸提升到全校前段，學測更拿下亮眼成績。

鄭育芹說，9年體制外學習，讓她知道自己的特質和專長，3年體制內學習，讓她一步步實踐通往大學之路；很謝謝蘭女的老師，不會用成績看待學生，而是帶領每一位學生往前走，包容沒有學科基礎的她，教導她很多。

鄭育芹曾任學校班聯會主席，展現大方和領導風範，她對國際事務感興趣，希望運用擅長的語言能力，接軌國際，鎖定申請台大政治系國際關係組或政大外交系。

宜蘭高中校內學測榜首葉冠廷。（宜蘭高中提供）

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