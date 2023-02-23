交通部公共運輸月票 宜蘭縣府：跨縣市和縣內通勤2種都爭取

宜蘭縣爭取「跨縣市」和「縣內」2種月票方案。圖為宜蘭臨時轉運站。（記者蔡昀容攝）

2023/02/23 12:35

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕交通部規劃「中央促進公共運輸使用方案」，可以「生活圈」方式，跨縣市合作提案，也可「單一縣市」提案。宜蘭縣未納入北北基桃生活圈，採單一縣市提案申請。外界質疑，是否只提出縣內通勤月票？縣府澄清，跨縣市通勤族適用的「城際月票」方案和縣內通勤族適用的「市內月票」，兩者都會提案。

交通部原規劃北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈共10縣市發行月票，可搭乘捷運、輕軌、公車、客運和台鐵、公共自行車或渡輪等，百元至1200元不等；另有7縣市循單一縣市路線申請，提出「城際月票」或「市內月票」方案，現正等候中央公布細節補助計畫。

宜蘭縣一度傳出僅提出市內月票方案，引起民眾不滿，民進黨議會黨團總召陳俊宇呼籲縣府應積極向中央提出申請。

縣府交通處澄清，宜蘭縣「城際月票」、「市內月票」都會申請，城際指跨縣市通勤，如宜蘭到台北，縣內初步估計，城際族群約7000人，平均月花費達6000元；市內則指縣市內通勤，例如蘇澳到羅東，族群約5000多人，平均月花費2500元。

交通處表示，公路總局9日邀集22縣市政府開會，討論「中央促進公共運輸使用方案」，縣府積極爭取，並提送使用兩種族群人數等數據；中央細節補助計畫發布後，各地方政府才能精算經費分擔，並據此提出申請，中央一公佈計畫，就會馬上提出申請。

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