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    首頁　>　宜蘭縣

    14隻尖尾鴨宜蘭壯圍田間暴斃 胃部檢體有農藥反應

    瀕死的3隻尖尾鴨施打解毒劑後生命徵象穩定。（記者江志雄攝）

    瀕死的3隻尖尾鴨施打解毒劑後生命徵象穩定。（記者江志雄攝）

    2023/02/22 20:10

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國中後方農田昨天（21日）發現14隻尖尾鴨暴斃，一度被質疑是否有人毒殺冬候鳥，鳥屍胃部檢體被送到宜蘭縣生化快篩檢驗中心，今天被檢出「有機磷類」農藥，初步判定誤食毒物致死。

    事發地點是處尚未插秧的水稻田，有大批尖尾鴨棲息，鳥友到場拍鳥，目擊田間有不少鳥屍，另有多隻奄奄一息，縣府農業處帶回14隻死亡與3隻瀕死尖尾鴨，經過禽流感快篩呈現陰性反應，由於田邊遺留一堆稻穀，被質疑是否遭毒殺。

    宜蘭縣動植物防疫所人員解剖尖尾鴨屍體，取其胃部內容物，連同事發地點的稻穀，分別送到宜蘭縣生化快篩檢驗中心與農委會家畜衛生試驗所檢測，其中宜蘭縣生化快篩檢驗中心率先出爐，尖尾鴨胃部檢體農藥成分，稻穀毒物快篩則是陰性。

    防疫所長卓盟翔說，屍體胃部檢體是一種「有機磷類」農藥，稻穀雖然快篩陰性，不代表沒有毒性，也有可能經過雨水沖刷後降低毒性，最終要看家畜衛生試驗所報告才能確定。

    縣府農業處表示，如果有人毒殺尖尾鴨，即違反野生動物保育法第49條規定，處6萬以上30萬元以下罰鍰，目前適逢春耕季節，農業處持續宣導安全用藥，並加強重點區域巡邏。

    至於被帶回的3隻瀕死尖尾鴨，注射解毒劑後生命徵象穩定，若通過評估再擇日野放，讓牠們跟著同伴一起北返。

    昨天發現尖尾鴨死亡的農田。（資料照，記者江志雄攝）

    昨天發現尖尾鴨死亡的農田。（資料照，記者江志雄攝）

    宜縣壯圍國中後方死亡的尖尾鴨胃部檢體，被檢出「有機磷類」農藥。（資料照，記者江志雄攝）

    宜縣壯圍國中後方死亡的尖尾鴨胃部檢體，被檢出「有機磷類」農藥。（資料照，記者江志雄攝）

    田邊遺留的可疑稻穀經過毒物快篩呈現陰性。（資料照，記者江志雄攝）

    田邊遺留的可疑稻穀經過毒物快篩呈現陰性。（資料照，記者江志雄攝）

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