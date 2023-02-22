江聰淵宣布不投入立委初選 全力輔選2024大選

民進黨前宜蘭市長江聰淵宣布不投入立委初選。（資料照）

2023/02/22 19:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆立委選舉，民進黨內多人有意參選，其中包含江聰淵，在黨內掀起波瀾，不過他今天下午與黨主席、副總統賴清德懇談後，決定「不投入」2024立委黨內初選，凝聚地方能量，投入輔選，全力迎戰2024總統、立委選戰。

江聰淵發文說，感謝大家的關心與鼓勵，在台灣民主自由這座舞台的建設過程中，認為自己應該為宜蘭、為台灣貢獻更多，同時將自身能量轉換成為推動地方團結、深化民主以及引導宜蘭進步的力量。

因此，江聰淵說，將不會參與民進黨2024立委提名黨內初選，並竭盡所能，積極投入黨提名的總統、立委候選人之輔選工作，用實際的行動，來答謝各界一路以來的提攜與協助，為延續台灣民主發展而繼續奮戰。

江聰淵說，對於他個人來說，從任職立委辦公室主任再到縣議員、市長的公職生涯中，受到鄉親與前輩後進們的牽成、協助與鼓勵，曾一度思考參選立委，繼續打拚；然經過多方徵詢請益，他深刻體認到，相較起個人的成敗榮辱，深化台灣意識、捍衛自由民主以及引導地方進步，是當前更重要的使命與挑戰。

文中寫道，回應人民期待並接受檢驗，同時贏回人民的信賴與託付，延續民主自由上的發展，已經是這個全球民主陣營集結，要來對抗極權專制的壓迫與滲透下的台灣，必須嚴正以對的執政課題，作為亞太重要戰略地標的台灣，此刻不容有失。

江聰淵認為，此時擺在面前的，不是個人的得失榮辱，而是民進黨要如何回應人民的期待與檢驗，團結力量拚大選，贏回人民的信賴與託付，才能延續民主發展；在這樣的情感與期待下，人民對民進黨所提出的深切檢驗與嚴格標準，都是在積累我們得以持續在民主自由與進步繁榮這條路上前進的養分。

江聰淵也認為，自己還需要更多的沉潛和學習，並如同過去一樣為大局貢獻心力，在與賴主席懇談之後，他決定不投入2024的立委黨內初選，要讓地方能量能夠團結凝聚，全力迎戰2024的考驗。

江聰淵說，身受地方栽培與牽成，一樣是為地方、為台灣打拚，或許角色不同而已，「成功不必在我，但一定有我的努力與付出」，再次感謝大家的鼓勵與關心，聰淵會繼續積累能量、用心打拚，積極輔選黨提名的總統、立委候選人，為延續台灣民主發展而戰。

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