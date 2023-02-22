竹聯幫弘仁宜蘭分會設局欠債還斷人手指 警逮12人皆交保請回

警方逮捕竹聯幫弘仁會宜蘭分會陳姓分會長（見圖）等12人。（記者蔡昀容翻攝）

2023/02/22 11:15

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕竹聯幫弘仁會去年插旗宜蘭成立分會，招募不良分子，強佔店家股份，或以投資設局被害人欠下債務，簽下高額本票，暴力強逼還錢，凡不從者，就砸店或擄人凌虐，手法兇殘惡劣。宜蘭縣警察局經半年嚴密蒐證，見時機成熟，兵分12路，逮回30歲陳姓分會長、吳姓副分會長、陳姓行動組長等共12人，一舉殲滅，昨移送法辦，檢方訊後，1人請回，其餘以2萬至10萬元不等交保。

宜蘭縣刑警大隊、宜蘭分局掌握竹聯幫弘仁會，大量招募縣內不良分子，並以30歲陳姓分會長為首，欺壓百姓，去年4月至今年1月期間，多次在卡拉OK、KTV等處所滋事，欲強佔店家股份，不從就持棒球棍、高爾夫球桿砸店。

該分會並以投資虛擬貨幣、地下期貨為由，設局讓被害人欠債，還不出錢，就強押囚禁，以眼罩矇眼、束帶綑手，還持辣椒水、電擊棒、棍棒等工具凌虐，強逼簽立高額本票，百萬到千萬元都有，導致被害人多處骨折，還有人的手指被大榔頭敲碎，傷重截肢。

刑大、宜蘭警分局及刑事局偵四大隊共同蒐報，提列治平對象，歷經半年蒐報，見時機成熟，報請宜蘭地檢署指揮，出動百餘名警力，20日兵分12路出擊，分別在宜蘭市、蘇澳鎮、礁溪鄉、員山鄉，逮捕陳姓分隊長等12人，平時囂張氣焰頓然「BBQ」。

陳姓分會長過去多在台北活動，還曾到柬埔寨「出國深造」，奉指示到宜蘭開疆闢土，作風兇狠，見警方找上門，一度欲倒車躲避，但被警方四方夾擊，只得就範。

警方在各處所搜出開山刀、辣椒水、模擬槍（含8顆子彈）、束帶、1只手指虎、鋁棒、膠條、毒咖啡包、大麻、K他命、本票、現金27萬4900元、1輛BMW自小客車。

警方依強盜、殺人未遂、組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌，將陳姓分會長等12人送辦，檢方諭令2萬到10萬元交保，1人請回。

宜蘭刑大大隊長鄭偉豪表示，不法暴力犯罪集團的手段兇狠殘暴，是宜蘭地區毒瘤，戕害治安，但面對所有意圖染指宜蘭的不法之徒，警方不會退讓，會持續掃蕩黑幫勢力。

警方掃蕩竹聯幫弘仁會宜蘭分會，起獲球棒、高爾夫球桿等犯罪工具。圖為宜蘭刑大大隊長鄭偉豪。（記者蔡昀容攝）

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