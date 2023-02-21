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    首頁　>　宜蘭縣

    54歲才有第1份正當工作 更生人分享平凡生命的不平凡幸福

    宜蘭縣更生人小朝54歲才有人生第一份正當工作。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣更生人小朝54歲才有人生第一份正當工作。（記者江志雄攝）

    2023/02/21 20:07

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕「我因案被關了將近30年，54歲才有第一份正當工作」！宜蘭縣更生人小朝現身說法，肯定法務部力推的「更生事業群」，協助更生人重返職場自力更生。

    法務部「更生事業群」計畫，擇定優質企業簽定合作契約，安排更生人就業，現階段以宜蘭縣為核心再逐步推展，台灣更生保護會今天與宜聯鋼鐵、新寶元鋼鐵、興中紙業、興中環保科技簽約，4家業者提供40名更生人工作機會，法務部長蔡清祥到場見證。

    蔡清祥說，更生人能否融入社會過正常生活，就業穩定及家庭支持是2大重要因素，若能進入企業工作，可培養他們自主管理觀念，並紓解缺工問題。

    簽約典禮中，邀請蕭姓更生人小朝分享他的人生經驗，小朝19歲起陸續犯下重罪，3度進出監獄，在獄中待了將近30年，服刑期間受到開導徹底悔悟，前年7月獲得假釋，進入新寶元鋼鐵工作，54歲的他，終於有了人生第一份正當工作。

    小朝感嘆，他年少輕狂誤踏法網，道上兄弟該犯的重案，他都犯過了，為此付出慘痛代價，假釋出監後，透過朋友介紹到新寶元鋼鐵應徵，公司人員見到他的履歷資料都嚇了一跳，最終仍然錄用，還不時給予關懷協助。

    小朝說，工作初期覺得很不習慣，咬緊牙關熬過來，至今已經做了1年半，薪水雖然不高，但安穩踏實，感受平凡生命中有著不平凡的幸福。

    更生保護會與宜縣4家企業簽署「更生事業群」合作契約，法務部長蔡清祥（右2）到場見證。（記者江志雄攝）

    更生保護會與宜縣4家企業簽署「更生事業群」合作契約，法務部長蔡清祥（右2）到場見證。（記者江志雄攝）

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