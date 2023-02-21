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    228連假 估國5每日車流7萬輛次以上、較平日至少增3成

    228連假，國5每天將湧入7萬輛次車流，較平日至少增3成。（資料照）

    228連假，國5每天將湧入7萬輛次車流，較平日至少增3成。（資料照）

    2023/02/21 15:51

    〔記者游明金／宜蘭報導〕228的4天連假下週展開，宜蘭縣政府交通處預估，連假期間，國5南北雙向每天的車流量將達7萬至7萬2000輛次，較平日至少增加3成車流；25日連假首日，南下車流將出現最高峰，預估有5萬輛次；北上最高峰則在28日收假日，也會有4萬3000輛次。

    交通處處長王明輝說，平日國5北上平均2萬7千餘輛次，南下2萬6千餘輛次，雙向約5萬4千輛次，一般假日北上3萬4千輛次，南下3萬5千輛次，雙向約7萬輛次，228連假比一般假日稍多，比平常日至少多出3成。

    縣府交通處提醒，若以雪隧每小時超過2000輛次作為塞車預估，國5連假南下，首日塞車時段為8時至17時，第2天是5時至17時，第3天則是8時至13時；北上部分，第2天13時至22時，第3天9時至22時，第4天7時至21時，縣府籲民眾搭乘大眾運輸，自行駕車請避開壅塞時段，縣府也會請警方加強疏導。

    公路總局為鼓勵民眾於連假期間多加使用公共運輸，228連假推出國道客運票價優惠，到宜蘭等東部地區並享有租車與住宿等優惠。縣府表示，除了國道，連假期間，觀光景點、轉運站、火車站也都會湧入車潮，縣府協調各學校開放停車空間，可增加377個停車位。

    宜縣警局交通隊表示，因應連假觀光車潮，已要求各分局依熱時、熱點規劃交通疏導勤務，針對熱門風景區12間網紅名店、小吃18間及夜市2處，加強巡查取締違規停車，確實維護交通秩序。

    縣警局指出，除了成立交通緊急應變中心，加強相關單位橫向聯繫，掌握交通狀況，並編排交通快打警力400人次，即時應處突發狀況，預估投入8000人次警民力，全力維護民眾交通安全。

    至於蘇花路廊部分，連假期間南北雙向預估每天湧入1萬9千至2萬2千輛次車流；與平日1萬2千輛次車流相比，恐增加4成以上車流，也較一般假日的1萬6千輛次增加不少：連假首日蘇花路廊南下車流恐達1萬7000輛次，北上車流高峰將出現於第4天收假日，預估有1萬5800輛次。

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