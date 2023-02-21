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    首頁　>　宜蘭縣

    毒殺尖尾鴨？宜蘭壯圍農田大批尖尾鴨暴斃發現可疑稻穀

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃。（記者江志雄攝）

    2023/02/21 17:00

    首次上稿 14:24
    更新時間 17:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員帶回10多隻鳥屍及奄奄一息活體，經禽流感快篩呈現陰性反應，現場遺留一堆可疑稻穀，是否有人施放毒餌毒殺尖尾鴨？仍待進一步調查。

    壯圍國中後方農田最近有上千隻尖尾鴨棲息，愛鳥人士今天到場拍鳥，發現稻田裡有不少鳥屍，有些倒在田裡飛不起來，研判誤食有毒物、感染禽流感，或天候急遽變化影響水質，造成尖尾鴨死亡。

    縣府農業處畜產科、宜縣動植物防疫所獲報後派員了解，現場是處準備春耕的水稻田，田間有密密麻麻尖尾鴨棲息，共撈起14隻鳥屍、3隻瀕死尖尾鴨，另在農田北側岸上找到來路不明稻穀，由於農田尚未插秧，為何會有稻穀？引來諸多揣測，縣府人員採樣後一併清除。

    縣府農業處畜產科長余瑋翎說，根據相關跡證推測，死亡的尖尾鴨有可能在覓食過程中誤食毒物，也不排除染上禽流感，已經採樣帶回化驗，目前適逢宜蘭春耕季節，呼籲農民妥善用藥。

    宜縣動植物防疫所人員解剖鳥屍，取其胃部內容物送到檢驗單位化驗有無毒性反應，部分樣本送交農委會家畜衛生試驗所作疾病檢測，檢驗是否有禽流感病毒。

    尖尾鴨因雄鳥有針狀的細長尾羽而得名，在台灣是普遍的冬候鳥，被俗稱為「尖尾仔」，尚未列入保育，宜蘭縣壯圍鄉農田每年冬季常有數以千計的尖尾鴨棲息度冬。

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員到壯圍鄉農田打撈鳥屍。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員到壯圍鄉農田打撈鳥屍。（記者江志雄攝）

    宜縣壯圍鄉農田尖尾鴨暴斃，死因眾說紛紜。（記者江志雄攝）

    宜縣壯圍鄉農田尖尾鴨暴斃，死因眾說紛紜。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員在農田岸上發現可疑稻穀。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員在農田岸上發現可疑稻穀。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員到壯圍鄉農田打撈鳥屍，十多隻鳥屍裝入袋內帶回化驗。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣壯圍鄉一處尚未插秧的水稻田驚傳大批冬候鳥尖尾鴨暴斃，縣府人員到壯圍鄉農田打撈鳥屍，十多隻鳥屍裝入袋內帶回化驗。（記者江志雄攝）

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