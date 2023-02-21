代理教師保障全年聘期，宜縣宣布即起跟進，圖為學校上課情形。（圖由宜縣教師工會提供）

2023/02/21 12:26

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天宣佈跟進，自111學年度第2學期起，實施宜縣代理教師全年完整聘期政策，估計486人受惠，預計增加經費約5064萬元。

宜蘭縣教師工會理事長葉明政說，代理教師目前有兩種制度，中央編制預算可領12個月的全年薪，縣府編制預算部分，因暑假停聘只能領10個月薪水，造成一國兩制、一縣兩制情形，同工不同酬也造成不公平。

代理教師聘期議題，各縣市陸續討論，六都、苗栗縣、新竹市、屏東及嘉義縣等縣市，都允諾給予全學年的完整聘期；宜蘭縣政府今天宣布跟進，給予代理教師全年聘期。

縣府表示，這項政策預計增加經費5064萬元，縣府自籌2532萬元，縣府感謝教育部允諾112年補助部分經費，並懇請中央於設算113年度人事費時，能參酌財政紀律法第5條，提高補助經費設算基準，並協助編列預算補足，以確保地方政府財政穩健。

縣府表示，經過研商及盤整資源後，縣長林姿妙宣布自111學年度第2學期（這學期）起實施代理教師完整聘期政策，以避免同工不同酬的疑慮，並希望藉由完整聘期制度來穩定師資，讓教師能專注教學工作，學生受教權益更有保障。

教師工會表示，幸見林縣長履行選前承諾，期待此項措施能為宜蘭縣留住優秀儲備教師，穩定各級學校教學人力流動，使學子學習品質受惠。

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