宜蘭知名景點啟動2期工程 武淵水火同源打造親子公園

宜蘭縣知名景點冬山鄉武淵水火同源將啟動第2期工程，打造成親子公園。（圖由冬山鄉公所提供）

2023/02/19 22:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉武淵水火同源是地方上知名景點，鄉公所編列1800萬元辦理第2期工程另闢新園區，增設攀爬網、滾輪式溜滑梯、地景，預計3月初動工，工期210個日曆天，完工後與現有園區串聯，打造成親子公園。

冬山鄉武淵村天然湧泉夾帶沼氣，早期許多住戶以鐵桶蒐集隨湧泉冒出的天然氣，用來燒菜、煮飯、烘衣，持打火機點燃，會出現「火出水中」現象，縣府2018年在當地的國道5號高架路面底下闢建一處遊憩區，取名武淵水火同源，啟用後交給冬山鄉公所管理。

武淵水火同源屬於開放空間，目前有泡腳池、大碗公造型溜滑梯、舖設人工草皮，成了親子遊憩熱門景點，假日人潮絡繹不絕，鄉公所在現有園區旁辦理第2期工程，已完成發包作業。

冬山鄉公所表示，第2期工程占地1萬2000平方公尺，農委會水保局補助1350萬元，公所自籌450萬元，合計1800萬元，將增設攀爬網、滾輪式溜滑梯、地景，完工後將擴大武淵水火同源的腹地，透過多樣化遊具與玩法，吸引更多大小朋友到此一遊。

第2期園區也建在國道5號高架路面底下，因有國5遮陽避雨，降低宜蘭多雨天候的干擾，鄉公所希望1、2期園區串聯，成為優質的親子公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法