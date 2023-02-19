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    雪隧史上第一龜速車！最低速限70 它深夜上路改寫取締紀錄

    雪隧最低速限70公里，科技執法拍到最慢龜速車只有45公里。（圖擷取自國道公路警察局臉書粉專、資料照；本報合成）

    雪隧最低速限70公里，科技執法拍到最慢龜速車只有45公里。（圖擷取自國道公路警察局臉書粉專、資料照；本報合成）

    2023/02/19 18:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕雪隧最低速限70公里，隧道內科技執法系統拍到最慢龜速車，車速只有45公里，駕駛人吃上3000元以上罰單，畫面曝光後，網友留言嘲諷「當鄉間小路」，在網路上引發熱議。

    雪隧科技執法系統2017年6月15日啟用，針對超速、低於最低速限、惡意逼車、任意變換車道列為主要取締項目，雪隧目前最高速限90公里、最低速限70公里，用路人若違反規定將受罰。

    國道公路警察局臉書粉專昨天PO文，提醒用路人經過雪隧不當龜速車，「隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流，後面被你堵到天荒地老，不囉嗦，就只能代替月亮處罰你了」，附上雪隧內時速45公里的龜速車畫面，引起網路鄉民熱烈回響。

    另有網友將這張龜速車畫面轉貼分享，其他網友回應「最低消費70你開45，確實應該補差額沒錯」、「45也敢上來」、「無敵三寶出沒，就塞爆了」。

    國9隊頭城分隊長王呈礼說，國道公路警察局臉書粉專所貼的照片，是去年10月18日深夜時段所拍，當時雪隧車流不多，一輛北上白色休旅車，經過隧道內的國道5號21.1公里，被拍到車速45公里，低於70里最低速限，警方依違反道路交通管理處罰條例第33條製單告發，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

    根據統計，雪隧去年未達最低速限的罰單約1000件，時速45公里是科技執法系統啟用4年多來最慢的龜速車。

    去年10月18日深夜時段，雪隧車流不多，一輛北上白色休旅車，被拍到車速45公里。（圖由警方提供）

    去年10月18日深夜時段，雪隧車流不多，一輛北上白色休旅車，被拍到車速45公里。（圖由警方提供）

    雪隧最低速限70公里，科技執法拍到最慢龜速車只有45公里。（圖擷取自國道公路警察局臉書粉專）

    雪隧最低速限70公里，科技執法拍到最慢龜速車只有45公里。（圖擷取自國道公路警察局臉書粉專）

    雪隧的車流量大，成為國道5號交通瓶頸。（記者江志雄攝）

    雪隧的車流量大，成為國道5號交通瓶頸。（記者江志雄攝）

    雪隧2017年6月15日啟用科技執法系統。（資料照，記者江志雄攝）

    雪隧2017年6月15日啟用科技執法系統。（資料照，記者江志雄攝）

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