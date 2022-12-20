高鐵延伸宜蘭環評說明會砲聲隆隆 宜蘭地主、居民不知情氣炸

鐵道局今天在宜蘭縣召開高鐵延伸宜蘭環評說明會，被質疑宣傳不足，住戶及地主未到場表達意見。（記者江志雄攝）

2022/12/20 17:33

〔記者江志雄／宜蘭報導〕交通部鐵道局今天在宜蘭縣召開高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估公開說明會，被質疑宣傳不足，住戶及地主不知有說明會，未到場表達意見，現場砲聲隆隆；鐵道局回應，若來不及出席，事後可透過書面陳述意見。

高鐵延伸宜蘭環評說明會宜蘭場，在宜蘭縣農會禮堂舉辦，縣長林姿妙、民眾黨準立委陳琬惠、壯圍鄉長沈清山等人出席；主持人鐵道局總工程司呂新喜說，高鐵延伸宜蘭計畫正在辦理綜合規劃與環評，這場是第二階段環評說明會，承諾會把地方意見帶回，作為制定與修正計畫的參考。

率先發言的鐵道迷梁一賢說，高鐵延伸宜蘭計畫最快要10多年後才能完工通車，日後一旦人口數下滑，交通需求降低，造成營運無法收支平衡，將債留子孫，與其花大錢新建高鐵，不如把經費拿來提升台鐵運能。

住在高鐵宜蘭站預定地附近的宜蘭市民蕭瑞民說，他去倒垃圾獲知有這場環評說明會，出席者多半是民意代表，因宣傳不足，不見宜蘭站高鐵特區居民參加，他質疑拆除房子、徵收土地是何等大事，不是要先讓住戶及地主知道嗎？

宜蘭縣高鐵監督聯盟發言人康芳銘認為，此案許多重要資訊未公開，對宜蘭交通、產業、環境的衝擊也無配套，親鄉關切的高鐵轉乘、接駁計畫不知在哪裡？

呂新喜解釋，沒有參加二階環評說明會的鄉親，可透過書面送達鐵道局，原則上在會後15天內提出，但時間上會彈性處理，二階環評完成送交環保署審查，如果過關，再連同綜合規劃呈報行政院，預計2025年核定，2036年完工通車。

高鐵延伸宜蘭計畫起點在南港，路線避開翡翠水庫集水區，從頭城進入宜蘭縣境，宜蘭端站址選定縣府東南側350公尺處，全長約60.6公里。

宜蘭縣高鐵監督聯盟發言人康芳銘質疑，高鐵延伸宜蘭計畫許多重要資訊未公開。（記者江志雄攝）

鐵道局總工程司呂新喜說明高鐵延伸宜蘭的進度與流程。（記者江志雄攝）

高鐵延伸宜蘭最新路線圖。（記者江志雄攝）

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