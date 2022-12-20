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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣海洋教育獲榮光 鯖魚越捕越小、「過漁」現象引省思

    育英主任劉文正（中）「鯖魚的故鄉」教案，獲全國特優，探討鯖魚越捕越少和越捕越小的「過漁」現象，發人深省。（記者游明金攝）

    育英主任劉文正（中）「鯖魚的故鄉」教案，獲全國特優，探討鯖魚越捕越少和越捕越小的「過漁」現象，發人深省。（記者游明金攝）

    2022/12/20 15:06

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣育英國小獲選教育部海洋教育創新教學優質團隊、海洋教育推手獎兩大殊榮。該校主任劉文正並以「鯖魚的故鄉」教案，獲得農委會「魚你相育-食魚教案徵選競賽」全國特優。劉文正的教案以他阿公滿載而歸的畫作，探討鯖魚越捕越少和越捕越小的「過漁」現象，發人深省。

    劉文正以「『鯖魚的故鄉』-鯖魚與南方澳的『源』與『緣』」教案，參加農委會漁業署與台灣養殖漁業發展基金會辦理的「2022魚你相育-食魚教案徵選競賽」獲得全國特優。

    劉文正是南方澳漁家子弟，他的阿公劉生根、是已故南方澳老船長畫家，畫筆下記錄著美麗的海洋故事；劉文正本於對阿公的思念，以及對故鄉的關懷，探討近年過度漁撈，造成的「過漁」現象。

    劉文正從探索阿公的討海故事與南方澳鯖魚漁業過程，讓孩子了解南方澳漁業發展，提升學生海洋教育知識與海洋生態保育素養，帶著孩子進行南方澳意象圖畫創作，讓想像力自由發揮。

    劉文正說，鯖魚是南方澳主要漁獲，每年約4至5萬噸漁獲量，佔全國鯖魚總產量90％以上，有「鯖魚的故鄉」稱號，小時候常聽阿公講討海的故事，魚很多、很好抓，一下子就一大堆，現在南方澳的鯖魚越抓越小，以此作主題引導小朋友從魚場到餐桌進行觀察，希望作好鯖魚保護，才能永遠繁衍，讓「鯖魚故鄉」美名流傳下去。

    劉文正認為，南方澳漁港的鯖魚漁業若要永續經營，漁場生態環境必須加以維護，漁民的捕撈方式也該做適度的調整，例如將「大型圍網」的漁法改回傳統「一支釣」，唯其如此才不會竭澤而漁，也才能讓南方澳的鯖魚漁業發展生生不息。

    育英國小還獲得海洋教育創新教學優質團隊選拔特優、教育部海洋教育推手獎，獲獎人員包括校長劉俊仁、主任劉文正、教師謝顏璞、李佩盈、李俐穎、陳瑞龍等。

    育英國小今天在縣務會議獻獎給縣長林姿妙分享榮耀；劉文正還致贈一幅阿公的畫作，劉文正說，這幅畫作是兩艘漁船滿載而歸，地點是在東澳灣烏岩角，兩艘船滿滿的土魠（馬加魚），把這幅畫送給縣長，希望縣政蓬勃發展，也希望著重漁業資源與生態資源的保護。

    另，宜蘭縣成功國小江智凱及黃莉茹教師，以教案「齊心護家邦，國家永安康」獲教育部國中小學全民國防教育融入式課程教案甄選為「優良教案」。

    今天縣務會議，劉文正致贈一幅阿公的畫作，兩艘漁船滿載而歸，希望著重漁業資源與生態的保護。（記者游明金攝）

    今天縣務會議，劉文正致贈一幅阿公的畫作，兩艘漁船滿載而歸，希望著重漁業資源與生態的保護。（記者游明金攝）

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