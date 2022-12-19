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    首頁　>　宜蘭縣

    入住包棟民宿酒後醉倒 妙齡女醒來問男友才知被性侵

    王姓計程車司機涉嫌在宜蘭知名包棟民宿性侵同行妙齡女子，宜蘭地院（如圖）判他3年6個月徒刑。（記者江志雄攝）

    王姓計程車司機涉嫌在宜蘭知名包棟民宿性侵同行妙齡女子，宜蘭地院（如圖）判他3年6個月徒刑。（記者江志雄攝）

    2022/12/19 22:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕23歲王姓計程車司機偕友到宜蘭旅遊，入住知名包棟民宿，涉嫌性侵爛醉如泥的同行妙齡女子小玲（化名），小玲醒後問一起出遊男友有無跟她性交，男友說沒有，驚覺遭性侵，宜蘭地方法院認定王男犯乘機性交罪，判3年6個月徒刑。

    判決書指出，今年3月間，這名王姓運將、小玲、小玲男友及另外2名友人共5人，住進宜蘭某包棟民宿後，晚間10點在民宿客廳飲酒歡唱，到了隔天凌晨2點，小玲不勝酒力被攙扶到2樓房間休息，其他4人陸續回到客廳飲酒。

    凌晨3點多，小玲獨自在房間昏睡不醒人事，男友轉往民宿外空地聊天，王姓男子趁機進入小玲房間，脫掉她的內褲性交得逞，過程中邊笑邊問「舒不舒服」，射精後離開房間之際，小玲勉強睜開雙眼，見到男子背後有刺青。

    清晨5點，小玲酒醒跑到民宿外空地，詢問男友有無跟他性交，男友回答沒有，天亮後到醫院驗傷並採檢，警方介入偵辦，發現入住獨棟民宿的5人中，只有王男身上刺青，王男警訊後移送法辦，被檢察官起訴。

    王男庭訊時供稱，事發當時有喝酒，印象中有去洗澡，之後就不記得了，早上起來才恢復記憶，這中間發生的事都忘記，否認趁小玲酒醉時對她性侵。

    地方法院合議庭根據刑事局採檢鑑定等相關跡證，王男趁被害人酒後意識模糊、無法辨別，對她性交，事證明確，全案審結，犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6個月。可上訴。

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