力拚蘇花安2024年動工 公路總局東部最強施工團隊新目標

蘇花改工程處力拚蘇花安2024年動工，圖為列入蘇花安計畫的東澳到南澳段。（記者江志雄攝）

2022/12/19 18:14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋重建工程已完工通車，蘇花改工程處接下來施工重點是花東縱谷公路安全景觀大道拓寬、蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），蘇花安環評說明書預計明年底前提送環保署審查，最快2024年動工。

成立11年的蘇花改工程處，被譽為公路總局東部最強施工團隊，負責施作的蘇花改2020年1月全線通車，南方澳3年多前發生斷橋，臨危受命接下重建任務，歷經2年5個月施工後大功告成，昨天舉辦通車祈福典禮，工程處同仁上橋巡禮合照留念，新橋已點交給台灣港務公司維管。

工程處完成蘇花改及南方澳跨港大橋後還有2大工程，其中花東縱谷公路安全景觀大道拓寬，即台9線花蓮及台東路段工程仍在施工，預定2027年完工，另外，蘇花安計畫目前進入綜合規劃與環評監測階段。

蘇花改工程處表示，蘇花安環評說明書將明年10月送到交通部審核，再提送環保署審查，最快2024年動工，2031年完工，施工團隊將全力以赴。

蘇花改有蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水3個路段，全長38.8公里，未被列入蘇花改改善路段，納入第二階段的蘇花安計畫，包括宜蘭縣東澳到南澳11公里、花蓮縣和平到和中5.7公里、和仁到崇德14公里，合計30.7公里，工程經費估計700億元。

蘇花改工程處同仁登上南方澳跨港大橋巡禮。（蘇花改工程處提供）

蘇花改工程處重建的南方澳跨港大橋，已點交給台灣港務公司維管。（記者江志雄攝）

蘇花安路線圖。（蘇花改工程處提供）

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