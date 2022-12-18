南方澳跨港大橋通車！ 墜橋油罐車司機回憶死裡逃生經歷

事發當時油罐車隨斷橋掉落橋墩起火燃燒。（資料照）

2022/12/18 17:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋坍塌時，橋上的中油油罐車掉落橋墩起火燃燒，司機張建昌幸運逃離死神魔掌，今天獲邀出席新橋通車祈福典禮，談到3年多前恐怖遭遇，他一臉淡定地說，鬼門關前走一遭後逐漸揮別陰影，盼新橋帶動地方繁榮。

2019年10月1日上午9點半，張建昌駕駛中油油罐車載運2萬公升甲種漁船油（柴油），開上南方澳跨港大橋後由西往東行駛，快要駛離橋面時，大橋突然斷裂，油罐車隨斷橋掉落撞上橋墩陷入火海，當時命懸一線的張建昌被及時救出，送醫急救保住性命。

斷橋之後，南方澳跨港大橋歷經2年5個月施工完成重建，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、宜蘭縣長林姿妙等人參加新橋通車祈福典禮，張建昌夫婦也是座上賓，他受訪時已對這事處之泰然。

張建昌回憶，事發時橋上只有他這輛車，剛上橋就發現大橋鋼索抖動，感覺不太對勁，便狂踩油門加速前進，還差1秒鐘就可駛離橋面，但橋梁冷不防斷裂，連人帶車掉下去，醒來時已躺在醫院病榻上。

張建昌說，意外發生後斷橋畫面持續播放，他的心情難免低落，經過一段時間療傷止痛，慢慢出陰霾，傷勢復原便重返中油上班，但已不再駕駛油罐車，將在明年屆齡退休。

談到對新橋的期許，張建昌直指斷橋帶給南方澳重大衝擊，重建後的大橋，造型獨樹一格，可望吸引大批遊客拍照打卡，掀起新一波朝聖熱潮，希望藉此振興商機帶來繁榮，他相信新橋蓋得很堅固，以開玩笑語氣說，很想再開油罐車上橋體驗一下。

南方澳斷橋死裡逃生的油罐車司機張建昌（左），今天偕同妻子出席新橋通車祈福典禮。（記者江志雄攝）

事故地點的白色橋拱被油罐車火勢燻黑。（資料照）

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