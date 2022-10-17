員山七賢淹水檢將調查有無人為疏失 林姿妙：勘災比較要緊

林姿妙被問到員山鄉七賢村淹水，縣府釐清相關責任了沒？她說，雨這麼大，勘災比較要緊。（讀者提供）

2022/10/17 15:47

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉七賢村淹水事件，相關人員是否涉犯公共危險罪嫌，宜蘭地檢署已分案偵辦。縣長林姿妙今勘災時被問及，縣府這邊已釐清相關責任了沒？她說，雨這麼大，勘災比較要緊，那個就讓中央自己去處理，大家都知道那個是怎麼回事。

受尼莎颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘭陽溪溪水暴漲後倒灌，造成員山鄉七賢村溪洲地區淹大水，有數十戶人家受困，居民質疑溪洲閘門未及時關閉釀災，引起各界撻伐，宜蘭地檢署已指派檢察官偵辦。

中央災害應變中心解釋，水利署第一河川局人員有在溪洲閘門監測，昨天清晨5點半因蘭陽溪水暴漲趕緊關閉水門，上午7點蘭陽溪水位下降重開水門，絕無忘了關閉水門。

宜蘭地檢署表示，檢察長李嘉明已經分案，由檢察官林禹宏指揮偵辦，調查此案是否涉犯公共危險罪嫌，近日氣候不穩定，雨勢甚大，防治水患相關單位應堅守崗位避免觸法。

宜蘭地檢署主任檢察官劉怡婷今天說，有關昨日員山鄉七賢村淹水事件，是否涉及人為疏失，宜檢已分案深入了解中，部分被害人也已提出申告。

縣長林姿今勘災時被問到此事，她說，雨這麼大，勘災比較要緊，那個就讓中央自己去處理，大家都知道那個是怎麼回事。

此外，被問到昨與行政院長蘇貞昌的視訊，好像不清楚台七線有哪些地方是正確坍塌地點？林姿妙指出，台7線、宜51線都斷斷續續坍方，院長來關心都很友善的，希望趕快把這些路段搶通，很多人都在上面，救人最要緊。

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