宜蘭豪雨高麗菜、鱸魚受損嚴重 林姿妙、江聰淵分別勘災

宜蘭縣長林姿妙到大同勘災。（宜蘭縣政府提供）

2022/10/17 13:38

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭豪大雨，造成宜蘭嚴重淹水，縣長林姿妙今天至大同鄉勘查蔬菜、鱸魚等農漁損情形；林姿妙表示，將為農民爭取農業天然災害現金救助。宜蘭市長江聰淵也到建業里、南橋里，關心災後復原狀況，要求1天內清理鄰近道路的障礙物，農損部分會配合農委會勘察，爭取從寬補助。

縣府表示，為了掌握農損災情，縣長責成農業處持續與鄉鎮市公所保持密切連繫掌握災情，農業處今天同步組成勘災小組至各鄉鎮公市進行勘查，如果到達救助門檻，將立即報請農委會同意辦理現金救助，此次尼莎颱風造成宜蘭農漁業受損，大同鄉以高麗菜、結球白菜、薑、鱸魚受損嚴重，壯圍則是蔥蒜。

林姿妙表示，將盡力為農民爭取農業天然災害現金救助，也責成社會處主動與公所聯繫查報家戶淹水情形，即時關懷及協助民眾。

縣府社會處表示，已聯繫12鄉鎮市公所，請公所回報家戶淹水情形，符合發放災害救助金者，縣府會以最快速度進行撥款。有申請疑義，請洽各鄉鎮市公所或宜蘭縣政府社會處社會救助科，電話（03）9328822分機345。

宜蘭市長江聰淵昨上午先到建業里關心遊客受困民宿的淹水情形，現場積水已退，業者已在進行災後環境清理。接著前往同樣位於蘭陽溪畔的宜蘭市南橋里了解災後復原狀況，南橋里長林慶雲表示，昨天淹水情況超過1公尺。

江聰淵指示1天內完成鄰近道路障礙清理，恢復通行，農田內雜物於一週內完成清除作業；另，農損部分配合農委會今日勘察，爭取從寬補助。

江聰淵再轉往員山鄉跟梨山的果農座談，了解目前山上的訊息，並跟鄉親們報告交通部公路總局針對台七甲線搶通進度，最近並會前往梨山與梨農座談，了解他們的需求！

宜蘭市長江聰淵也到建業里、南橋里，關心災後復原狀況。（宜蘭市公所提供）

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