宜縣七賢淹水被質疑抽水機房未啟動 代理縣長：淹水是常態

七賢地區昨發生淹水，縣議員吳宏謀今在議會質詢；代理縣長林建榮說，七賢淹水是常態，過去下大雨，溪水如果較高就會淹水。 （取自議會官網）

2022/10/17 10:36

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉七賢地區昨發生淹水，縣議員吳宏謀今在議會質詢，七賢為何會淹水？縣府編列經費在七賢設置抽水機房，7月就完工，為何到現在都沒啟用，是在放給它爛嗎？代理縣長林建榮說，七賢淹水是常態，過去下大雨，溪水如果較高就會淹水。縣府水資源處長李岳儒說，抽水機房正在上網招標並沒有完工。

縣議員吳宏謀、張秋明今在議會聯合質詢，吳宏謀質疑，七賢地區為何會淹水。代理縣長林建榮指出，他有打電話給七賢村長，他講不是水門沒關，淹水那是常態，過去如果下大雨，溪水較高就會淹水，這次有兩戶有地下室有進水，整體沒什麼損害，建議比照低漥地區做抽水站，這樣才一勞永逸，會請水資處長會同村長了解看如何改善？

吳宏謀說，他不認同「本來就會淹水」的說法，他覺得很奇怪，縣府編列530萬元設置抽水機房，7月完工為何到現在還不啟動抽水？現在都10月了，為何不啟動試抽，是在看漂亮的嗎？是在放給它爛的嗎？

縣府水資源處長李岳儒指出，閘門是一河川局管轄，溪州排水是水利會管的，但地方反應做一個機房，讓一河局可以拿移動式抽水機，現在是上網招標，並不是作好了，這事情是縣府主動跳來做，他們沒做我們跳下去做，這次災害當天就去關心，救災全縣一起來。

張秋明議員批評縣府「馬馬虎虎，哼哼哈哈」，這次淹水，他一週前就跟大家警告過，不管水閘門有沒關，都不應該發生這種事，這次太幸運還好沒遇到大流，不然不只有七賢村出問題。

另，張秋明也抨擊，清水大閘門2018年到現在發包出去了？為何發包5次都發包不出去？錢都編列了，縣府竟然這樣拖，縣長要用心，不然就算選上再4年也一樣，縣府可以不管他，但不能不管冬山鄉民、宜蘭縣民，很難得爭取到的建設，縣府沒有盡心做好。

縣府秘書長林茂盛說，清水閘門5次流標，我們有在檢討，也有到工程會交換意見。

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