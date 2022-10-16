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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭豪雨成災！ 3縣長候選人勘災也較勁

    代表民進黨競選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵（中）今天暫時放下選舉，親自涉水協調大型吊車，吊離遊客受困的車輛。（圖由宜蘭市公所提供）

    代表民進黨競選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵（中）今天暫時放下選舉，親自涉水協調大型吊車，吊離遊客受困的車輛。（圖由宜蘭市公所提供）

    2022/10/16 22:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕受到颱風外圍環流影響，宜蘭縣下起傾盆大雨，宜蘭市一家民宿8名遊客受困16日經消防局出動橡皮艇順利獲救，但還有2輛小客車被大水圍困，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵協調大型吊車吊離、免遭滅頂。尋求連任的國民黨宜蘭縣長林姿妙今天到五結鄉、蘭陽大橋等地視察抽水站及水位，並指示縣府同仁搶修大同鄉道路坍方；民眾黨候選人陳琬惠也到宜蘭市凱旋國中附近淹水農地勘察。

    受困宜蘭市民宿的8名遊客來自台南，分乘2輛小客車到宜蘭玩，包下凱旋國中附近民宿過夜，想不到一夜大雨後，今天早上發現四周農田、道路均被洪水淹沒，民宿淪為「孤島」，受困遊客分批搭消防局橡皮艇抵達堤岸，不過，停在民宿旁的2輛轎車走不了；江聰淵到場時，發現雨勢沒有減緩跡象，這兩輛車隨時可能滅頂，決定先伸出援手，協調大吊車到場，江聰淵穿上救生衣，涉水指揮吊車作業，經一小時，兩車先後吊上岸邊，江聰淵把鑰匙交給脫困的遊客，歡迎他們日後再到宜蘭旅遊。

    此外，林姿妙今天視察五結鄉茅仔寮抽水站，督導防汛整備情形，接著與行政院長蘇貞昌進行災害應變中心視訊會議、到蘭陽大橋了解蘭陽溪水位，並指示縣府同仁搶修大同鄉宜51線，引導在台7線86.5公里坍方處受困車輛下山。

    陳琬惠今天也到宜蘭市凱旋國中附近淹水農地勘察，並致電公路總局關心大同鄉台七線英士段坍方受困者現況，盼儘速搶通，協助他們平安下山。

    投宿宜蘭市一家民宿的8名遊客獲救後，他們的2輛車子一度岌岌可危。（記者江志雄攝）

    投宿宜蘭市一家民宿的8名遊客獲救後，他們的2輛車子一度岌岌可危。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙（中）視察五結鄉茅仔寮抽水站。（圖由宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣長林姿妙（中）視察五結鄉茅仔寮抽水站。（圖由宜蘭縣政府提供）

    民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠（中）到宜蘭市凱旋國中附近淹水農地勘察。（圖由民眾黨提供）

    民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠（中）到宜蘭市凱旋國中附近淹水農地勘察。（圖由民眾黨提供）

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