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    首頁　>　宜蘭縣

    未及時關水門？ 宜縣員山七賢村淹大水 檢分案偵辦

    宜縣員山七賢村溪洲地區淹大水，被質疑未及時關水門釀災，宜檢已分案偵辦。（圖由林姓村民提供）

    宜縣員山七賢村溪洲地區淹大水，被質疑未及時關水門釀災，宜檢已分案偵辦。（圖由林姓村民提供）

    2022/10/16 14:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕受尼莎颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘭陽溪溪水暴漲後倒灌，員山鄉七賢村溪洲地區淹大水，有數十戶人家受困，居民質疑今天清晨下大雨時，溪洲閘門未及時關閉釀災，引起各界撻伐，宜蘭地檢署下午發布新聞稿表示，已指派檢察官偵辦。

    員山鄉七賢村溪洲地區林姓居民爆料說，今天清晨2點當地尚無異樣，3、4點下起暴雨，5點半，不少住家被大水圍困，路面水深約80公分，行人寸步難行，車子無法行駛。

    七賢村溪洲地區淹水的水質混濁，被質疑溪洲閘門在下大雨時未及時關閉閘門，導致蘭陽溪水暴漲後倒灌到支流溪洲排水，再溢出河堤淹水，一發不可收拾，居民氣呼呼地說，數十年來前所未見。

    中央災害應變中心解釋，水利署第一河川局人員有在溪洲閘門監測，今天清晨5點半因蘭陽溪水暴漲趕緊關閉水門，上午7點蘭陽溪水位下降重開水門，絕無忘了關閉水門，一河局11點半起在員山鄉七賢村放置2台大型抽水機抽水，減少淹水面積。

    宜蘭地檢署表示，檢察長李嘉明已經分案，由檢察官林禹宏指揮偵辦，調查此案是否涉犯公共危險罪嫌，近日氣候不穩定，雨勢甚大，防治水患相關單位應堅守崗位避免觸法。

    員山鄉七賢村溪洲地區一度淹水80公分。（圖由林姓村民提供）

    員山鄉七賢村溪洲地區一度淹水80公分。（圖由林姓村民提供）

    員山鄉七賢村溪洲地區變成水鄉澤國。（圖由林姓村民提供）

    員山鄉七賢村溪洲地區變成水鄉澤國。（圖由林姓村民提供）

    第一河川局調派2具抽水機到員山鄉七賢村抽水。（圖由一河局提供）

    第一河川局調派2具抽水機到員山鄉七賢村抽水。（圖由一河局提供）

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