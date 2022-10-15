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    首頁　>　宜蘭縣

    江聰淵六師後援會成立 陳歐珀：全台灣都在看宜蘭人是否有是非

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵六師後援會今天舉行成立大會，包括醫師、中醫師、牙醫師、會計師、律師、建築師等相關人士，都出面力挺。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵六師後援會今天舉行成立大會，包括醫師、中醫師、牙醫師、會計師、律師、建築師等相關人士，都出面力挺。（記者游明金攝）

    2022/10/15 18:26

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵六師後援會今天舉行成立大會，包括醫師、中醫師、牙醫師、會計師、律師、建築師等相關人士，都出面力挺。立委陳歐珀說，宜蘭這4年縣政空轉，縣長每天跑攤、跑3點半，還有4大弊案，全台灣都在看宜蘭，看宜蘭人是否有是非？是否有公平正義來投這張選票。

    江聰淵指出，宜蘭過去被講是好山好水好無聊，現在我們把好山好水變成好經濟，六師在專業領域都可以提供最好的建言與服務，像健保卡發放，原本只有健保局在溪南發，現在宜蘭市公所也結合去發，已發了35000張，縣民都可以很方便領到健保卡。

    江聰淵說，宜蘭縣這4年來都市發展都沒有進步，公共設施保留地與都市計畫通盤檢討，因為無心推動處於停滯狀況，建築師可以對城鄉發展做最好的建言，律師可以在服務的專業知識，給公務員無後顧之憂，專心服務人民。

    他強調，公務員只要不是為了貪圖自己、貪圖親友，就不用怕受到法律問題，只要做的正，為人民的事才可以大膽去做，縣府現在最重要的，就是重拾人民、縣民對縣府的信心。

    六師全國總召集人劉國隆說，宜蘭很多工程，每一宗都可以講故事，宜蘭是可以講故事的縣，只要有歷史就可以說故事，有故事全世界旅客就會來，宜蘭需要一個肯做事的好縣長。全國總會長邱泰源指出，六師團體公認江聰淵可以建設一個很好的宜蘭縣，他的宜蘭政見非常紮實。

    立委陳歐珀批評，宜蘭這4年縣政空轉，縣長每天跑攤跑3點半，還有4大弊案官司，怎會有時間推動縣政，縣長不看公文、不開會、不作決定，這樣縣政做的好嗎，他是宜蘭立委在外縣市都抬不起頭來。

    前縣長林聰賢說，行政首長要有專業與行政領導力，每天走攤怎有心在辦公室看公文，每天要跑3點半，怎有心訂定為縣民服務、解決困難的自治條例，宜蘭城市規劃需要縣長帶領，不是每天走攤，完全看不出宜蘭發展方向，宜蘭是民主聖地，這次不能再選錯人，這一票定要慎重思考。

    江聰淵（左）頒授聘書給六師後援會幹部。（記者游明金攝）

    江聰淵（左）頒授聘書給六師後援會幹部。（記者游明金攝）

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