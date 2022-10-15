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    政見一目了然！ 黃適超「羅東4大改變」立體化成模型

    民進黨羅東鎮長候選人黃適超發表「羅東未來願景模型」，具體呈現「改變羅東四大主軸」政見。（記者蔡昀容攝）

    民進黨羅東鎮長候選人黃適超發表「羅東未來願景模型」，具體呈現「改變羅東四大主軸」政見。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/15 14:58

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長候選人黃適超今（15）日在競選總部羅東願景創意空間，發表羅東未來願景模型，具體呈現「改變羅東四大主軸」政見，鎮公所遷建、中山公園改造、鎮民廣場黃金商圈及廣設停車場與市區巴士捷運化。宜蘭縣長候選人江聰淵相信黃適超的執行力，他願一同承擔責任，協助羅東發展，成為令鎮民驕傲的城市。

    民進黨羅東鎮五合一候選人聚集羅東願景創意空間，黃適超說，「改變羅東四大主軸」包括鎮公所遷建、中山公園改造、鎮民廣場黃金商圈及廣設停車場與市區巴士捷運化，除了推出創意明信片文宣來宣傳政見，他邀請數位目前就讀建築系的羅東青年，在競選總部設計羅東願景創意空間，並歷時2個月，把他的政見和羅東願景化為實際模型，讓羅東鎮民看得見，感受到他改變羅東的決心。

    黃適超表示，羅東是全台最小的城鎮，但只要執政肯用心，小鎮也能變黃金，改變後的羅東將風華再現，成為一個充滿創意、魅力的城鎮；不過，羅東要發展，仍需縣府大力協助，包含爭取中央預算等。

    江聰淵說，黃適超針對羅東願景提出具體行動方案，透過都市計畫規劃、遠見的宏觀思考，可以看出羅東發展10年、20年甚至百年後的樣貌，結合大溪南地區與宜蘭共榮發展，將是非常有目標、具備競爭力的城市，是智慧城市、綠色城市也是國際城市。

    江聰淵相信，黃適超有足夠的執行力，可以實現這樣的羅東願景，他與團隊也願承擔責任，讓這些規劃得以在羅東實現，讓羅東成為值得驕傲的城市。

    黃適超指出，10月29日創意空間將舉辦開幕茶會，邀請鎮民來喝咖啡、拍照打卡，最重要的是，可以來參觀羅東未來願景模型。

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