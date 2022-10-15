財產申報現金、存款都0元挨諷「0姿妙」 林姿妙：為什麼只挑我呢？

林姿妙今天參加宜蘭縣義消競技大賽，面對媒體詢問談及財產申報的事。（記者游明金攝）

2022/10/15 11:24

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌財產來源不明等罪嫌被起訴，中選會公布各候選人財產申報，林姿妙現金、存款皆0元，引發熱議，更被網友大酸是「0姿妙」。林姿妙今天說，選舉一到栽贓抹黑，動用國家機器打壓，她一切都是依法申報，民進黨縣長候選人江聰淵存款、現金也是0，「為什麼只挑我呢？」

江聰淵陣營表示，無論是財產與債務，江都依法申報，銀行帳戶因未達申報標準，所以是0元狀態，負債部分主要為購屋貸款，江與林姿妙完全不同，他沒有7000多萬元不明金流，林姿妙面對司法調查稱是「債務」，但也沒看到她申報。

江聰淵陣營強調，江也沒有好幾十個人頭帳戶洗錢洗來洗去，更沒有使用王八機，林姿妙為什麼要用王八機？為什麼會有消失的行李箱？這些才是林姿妙要對外說明的，而不是以政治口水來逃避從政人員最基本的誠實要求。

林姿妙今天出席宜蘭縣義消競技大賽，面對媒體詢問談及財產申報的事；她說，選舉一到就栽贓抹黑，動用國家機器打壓，她一切都是依法，江聰淵也是一樣，存款、現金也是0，為什麼只挑我呢？對於江聰淵質疑的洗錢、人頭帳戶等問題，林姿妙還是說：「我是清清白白、簡單做人、認真做事。」

林姿妙競辦發言人黃琤婷說，林姿妙帳戶存摺都被地檢署收走，無法詳細申報存摺的數字，經詢問中選會及政風單位，得到依規定存款100萬以下，都不需要逐筆申報的回答，所以才會出現申報是空白的，財產申報一切符合規定。

黃琤婷質疑，江聰淵存款、現金申報也都是0，為何只針對林姿妙惡意操作，選舉一到就開始抹黑，媒體以這些資料作不當連結，去醜化抹黑林姿妙，我們非常遺憾。

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