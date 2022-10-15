為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    財產申報現金、存款都0元挨諷「0姿妙」 林姿妙：為什麼只挑我呢？

    林姿妙今天參加宜蘭縣義消競技大賽，面對媒體詢問談及財產申報的事。（記者游明金攝）

    林姿妙今天參加宜蘭縣義消競技大賽，面對媒體詢問談及財產申報的事。（記者游明金攝）

    2022/10/15 11:24

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌財產來源不明等罪嫌被起訴，中選會公布各候選人財產申報，林姿妙現金、存款皆0元，引發熱議，更被網友大酸是「0姿妙」。林姿妙今天說，選舉一到栽贓抹黑，動用國家機器打壓，她一切都是依法申報，民進黨縣長候選人江聰淵存款、現金也是0，「為什麼只挑我呢？」

    江聰淵陣營表示，無論是財產與債務，江都依法申報，銀行帳戶因未達申報標準，所以是0元狀態，負債部分主要為購屋貸款，江與林姿妙完全不同，他沒有7000多萬元不明金流，林姿妙面對司法調查稱是「債務」，但也沒看到她申報。

    江聰淵陣營強調，江也沒有好幾十個人頭帳戶洗錢洗來洗去，更沒有使用王八機，林姿妙為什麼要用王八機？為什麼會有消失的行李箱？這些才是林姿妙要對外說明的，而不是以政治口水來逃避從政人員最基本的誠實要求。

    林姿妙今天出席宜蘭縣義消競技大賽，面對媒體詢問談及財產申報的事；她說，選舉一到就栽贓抹黑，動用國家機器打壓，她一切都是依法，江聰淵也是一樣，存款、現金也是0，為什麼只挑我呢？對於江聰淵質疑的洗錢、人頭帳戶等問題，林姿妙還是說：「我是清清白白、簡單做人、認真做事。」

    林姿妙競辦發言人黃琤婷說，林姿妙帳戶存摺都被地檢署收走，無法詳細申報存摺的數字，經詢問中選會及政風單位，得到依規定存款100萬以下，都不需要逐筆申報的回答，所以才會出現申報是空白的，財產申報一切符合規定。

    黃琤婷質疑，江聰淵存款、現金申報也都是0，為何只針對林姿妙惡意操作，選舉一到就開始抹黑，媒體以這些資料作不當連結，去醜化抹黑林姿妙，我們非常遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中選會公布縣市首長候選人財產申報 徐榛蔚夫婦大勝Kolas Yotaka
    2022/10/15 10:32

    中選會公布縣市首長候選人財產申報 徐榛蔚夫婦大勝Kolas Yotaka
    朱立倫批司法打壓林姿妙 江聰淵：別停留在戒嚴時期
    2022/10/15 05:30

    朱立倫批司法打壓林姿妙 江聰淵：別停留在戒嚴時期

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    屏縣長候選人蘇清泉投資最多 周春米有6筆保單
    2022/10/14 22:42

    屏縣長候選人蘇清泉投資最多 周春米有6筆保單
    新竹市長6候選人 高虹安存款1465萬最有錢
    2022/10/14 21:28

    新竹市長6候選人 高虹安存款1465萬最有錢

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    挨批「請假自助餐」參加活動卻躲質詢 林姿妙：依法行政
    2022/10/14 12:10

    挨批「請假自助餐」參加活動卻躲質詢 林姿妙：依法行政
    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播