宜蘭飛機掩體特展 一窺太平洋戰爭機堡歷史

宜蘭市南橋里五號飛機掩體（見圖）將舉辦「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」。（記者蔡昀容攝）

2022/10/15 00:07

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市存有二戰末期留下的機堡，宜蘭市公所與仰山文教基金會，於宜蘭市南橋里5號飛機掩體，合作策畫「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」，10月22日展至6月30日。

宜蘭市境內共13座二戰機堡，其中南橋里2座機堡隸屬國有財產署，分別由宜蘭市公所與仰山文教基金會認養。

公所與仰山邀請歷史學者張文義、文史工作者林正芳，在大學路與南橋二路交叉路口的5號飛機掩體，策畫特展，長期調查宜蘭地區太平洋戰爭（發生在二戰時期）歷史的楊基山，生前也提供特展許多珍貴史料和建議。

林正芳表示，1940年代爆發太平洋戰爭，日軍研判美軍可能登陸台灣，因此在宜蘭蓋機場、機堡等軍事設施，後來美軍未登台，宜蘭機堡因此保留下來。

林正芳說，展覽所在位置屬於南機場，原由軍方控制，後來解編成宜蘭科學園區，附近一帶的軍事設施才得以進一步指定成歷史建築，逐步尋求經費整修，開放給一般民眾；這是世界級的展示主題，相信全世界對於台灣在二戰期間的角色，會有興趣，歡迎大家來看看。

江聰淵表示，宜蘭有如此珍貴的歷史記憶和故事，盼透過活化歷史空間，整合各機堡和軍事設施，成為太平洋戰爭的戶外博物館，台灣將逐步重啟國門，這裡值得成為世界各地遊客造訪的景點，這是宜蘭的優勢。

特展分為五單元，「呼叫，機堡出現了」，從時代背景了解宜蘭機堡由來；「那些發生在機堡的…」，講述圍繞其內外發生的故事；「現在從機堡出發」，串連機堡周遭軍事遺構；「宜蘭人與機堡」，透過老一輩宜蘭人的口述與回憶，挖掘機堡與在地人的連結；「今日也萬里無雲」，則以機堡視角呼應展覽主題，透過開放式提問，邀請觀眾提案，發想宜蘭機堡未來各種發展可能。

公所表示，二戰歷史建築與遺構多較隱密，沒有專家帶領及導覽，難窺探全貌，22日、23日共辦4場導覽，從宜蘭市李科永紀念圖書館集合，搭乘幾米觀光巴士前往展場，每場限15人，可網路報名（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekqhA6Iy_iyUU0Cc0YXuHmWMbr4sgvX_f5PiADUdbNVjxF2w/viewform），或洽游先生（0919-286478或03-9254515）；也開放10人以上團體預約導覽，請洽03-9325164分機812林小姐。

宜蘭市南橋里五號飛機掩體（機堡）將舉辦「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」。（記者蔡昀容攝）

文史工作者林正芳（左）向宜蘭市長江聰淵（左2）講解機堡歷史。（記者蔡昀容攝）

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