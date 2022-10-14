中選會公布候選人財產申報 林姿妙、江聰淵展攻防

林姿妙陣營質疑，民進黨縣長候選人江聰淵也都是0元，江聰淵陣營反擊，兩邊展攻防。（資料照；本報合成）

2022/10/14 23:36

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉財產來源不明等罪嫌被起訴，她9月登記參選爭取連任，申報多少財產引起關注，中央選舉委員會公布各候選人財產申報，林姿妙現金、存款皆為0元。林姿妙陣營質疑，民進黨縣長候選人江聰淵也都是0元，為何只挑林姿妙惡意操作？江聰淵陣營反擊，林姿妙有7000多萬元不明金流，有數十個人頭帳戶，還有消失的行李箱，當然讓人質疑。

林姿妙被檢方依特殊洗錢等罪起訴，涉嫌租用數十個人頭帳戶，財產不明金流達7844萬元。選委會公布公職候選人財產申報表，尋求連任的宜蘭縣長林姿妙，名下現金0元，存款0元，引起不小爭議與討論。

林姿妙陣營表示，因為帳戶存摺被地檢署收走，無法詳細申報存摺的數字，經詢問中選會及政風單位，得到依規定存款100萬以上才需要逐筆申報的回覆，因此才會出現空白，財產申報一切符合規定。

林姿妙陣營質疑，民進黨候選人江聰淵存款、現金也都是0，為何只挑林姿妙惡意操作，選舉一到就開始抹黑，請特定媒體勿做惡意報導及操作，並請有心人士不要再以訛傳訛，她們不排除提告，以正視聽。

江聰淵陣營表示，無論是財產與債務，江都依法申報，銀行帳戶因未達申報標準，所以是0元狀態，負債部分主要為購屋貸款。江聰淵陣營強調，江與林姿妙不同的是，他沒有7000多萬元不明金流，林姿妙面對司法調查稱是債務，但也沒看到她申報。

江聰淵陣營指出，江也沒有好幾十個人頭帳戶洗錢洗來洗去，更沒有使用王八機，林姿妙為什麼要用王八機？為什麼會有消失的行李箱？這些才是林姿妙要對外說明的，而不是以政治口水來逃避從政人員最基本的誠實要求。

中央選舉委員會各候選人財產申報，宜蘭縣長林姿妙（見圖）現金、存款都是0元。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法