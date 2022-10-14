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    朱立倫批蔡英文「任性」：讓台灣涉險境 和平還是最好方式

    國民黨主席朱立倫批總統蔡英文「任性」。（記者蔡昀容攝）

    國民黨主席朱立倫批總統蔡英文「任性」。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/14 13:14

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨主席朱立倫今天陪同宜蘭縣長林姿妙拜票，對於中廣董事長趙少康喊「票投民進黨，青年上戰場」，朱批總統蔡英文「任性」，讓台灣陷入險境，和平還是最好方式；至於民進黨副秘書長林鶴明說，新竹市長選舉，朱立倫不挺自家人，2024年將自食惡果，朱立倫表示，「沒有這個事實，我們為什麼要回應他」、「這個有值得回應嗎？」

    朱立倫今早與林姿妙，到羅東鎮開元市場、宜蘭市南北館市場拜票，對於趙少康「票投民進黨，青年上戰場」說，朱立倫表示，因為蔡英文的任性，讓台灣的社會安全、經濟發展及兩岸關係陷入險境，現在是兩岸最緊張的時候，若不去解決問題，每天只會喊殺喊打，或造成對抗的氣氛，不但兵役要延長，年輕人還可能要上戰場，和平還是最好的方式。

    新竹市長選戰「三腳督」，國民黨參選人林耕仁面臨邊緣化危機，黨內「母雞」、台中市長盧秀燕卻陪同民眾黨參選人高虹安參訪市場，民進黨副秘書長林鶴明分析，如果朱立倫不挺自家人，放任選民支持他黨參選人，2024年一定會自食惡果。

    媒體問及此事，朱立倫表示，「沒有這個事實，我們為什麼要回應他，我們自己加油就好，民進黨從北到南，都跟誰合、跟誰合，（林鶴明）這個有值得回應嗎？」

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