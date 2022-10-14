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    首頁　>　宜蘭縣

    挨批「請假自助餐」參加活動卻躲質詢 林姿妙：依法行政

    對於「請假自助餐」的質疑，宜蘭縣長林姿妙（中）表示是依法行政。（記者蔡昀容攝）

    對於「請假自助餐」的質疑，宜蘭縣長林姿妙（中）表示是依法行政。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/14 12:10

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙以選舉為由請假，昨天議會專案報告和縣長施政總質詢，由副縣長林建榮代理，民進黨團批林姿妙「請假自助餐」，縣府活動照樣參加，就是不出席議會。林姿妙表示，「我們都依法行政」，她很積極推動縣政。

    民進黨團昨批林姿妙請假閃避議會監督，卻照常出席縣府活動，把請假當作自助餐，想吃什麼才夾什麼。黨團總召陳俊宇說，宜蘭市長江聰淵代表民進黨參選縣長，雖也請假，但承諾宜蘭市民代表會若有需要，他會銷假列席備詢，呼籲林姿妙比照辦理。

    今天一早，林姿妙與國民黨主席朱立倫，到羅東鎮開元市場、宜蘭市南北館市場拜票，議會縣長總質詢，仍由林建榮代理出席。

    進南北館市場拜票前，林姿妙與朱立倫接受媒體聯訪，對於民進黨質疑閃避監督，她回應，「我們都依法行政」。

    林姿妙說，選舉一到，抹黑就很多，選民眼睛是雪亮的，宜蘭縣是一個大家庭，她是宜蘭縣的媽媽，關心全宜蘭的財政、經濟、士農工商發展、教育，全都要齊頭並進，她的首要目標是讓宜蘭縣蓬勃發展，因此努力積極推動縣政，一些推20幾年沒出來的交通建設，她也推出來了；女性從政要多一份努力，會用愛心、耐心經營宜蘭的每一項發展。

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