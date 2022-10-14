林姿妙請假缺席總質詢 民進黨：逃避是好方法但很可恥

宜蘭縣長林姿妙請假缺席縣議會縣長總質詢，民進黨議會黨團今在議會發起「尋找林姿妙，回來總質詢」，並抬出人形立牌，呼籲縣民幫忙尋找。 （記者游明金攝）

2022/10/14 12:00

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙請假缺席縣議會縣長總質詢，民進黨議會黨團今在議會發起「尋找林姿妙，回來總質詢」，並抬出人形立牌，呼籲縣民幫忙尋找；黨團總召陳俊宇希望縣長勇敢面對議會，林姿妙涉嫌貪污等4大罪狀，為什麼不回來向縣民說清楚，難道是心虛無法交代，逃避是很好方法，可是縣民覺得很可恥。

林姿妙強調，我們都依法行政，大家都知道，選舉一到抹黑就很多，選民眼睛是雪亮的，宜蘭縣是大家庭，關心每項士農工商發展，希望讓宜蘭更好。國民黨議員楊弘旻說，民進黨根本在作秀，林姿妙請假是經過議會同意合情合理合法；議員陳鴻禧說，林姿妙請假經議會同意，不用回來隨民進黨起舞。

民進黨團議員陳俊宇、陳文昌、蔡金惠、呂慧卿、謝燦輝、簡松樹等人，今在議會聯合質詢。陳俊宇指出，歷屆這麼多縣長，有哪個縣長在縣長總質詢請假，林姿妙是頭一個，黨團昨就預告希望縣長今天回來議會備詢，「為什麼妳不回來」？

陳俊宇質疑林姿妙涉嫌貪污、洗錢等4大罪狀被起訴，為什麼要使用王八機，王八機是詐騙集團在用的，到底出了什麼問題？這些事林姿妙不用交代清楚嗎？請問妙縣長什麼時候才願意向縣民說明？逃避是很好方法，可是我們覺得很可恥，也替縣民感到遺憾。

陳俊宇強調，林姿妙是宜縣第一個女縣長，為何這麼大膽，在第一屆就做出這麼多違法亂紀，過去宜蘭經驗讓宜蘭人驕傲，出門被稱讚舉大姆指，但今年宜蘭卻與貪污掛勾連結在一起，這段時間很多旅外學子、打拼青年，感慨在外縣市被指指點點，問說宜蘭到底發生什麼事？「你們的縣長為何是這種的」。

「我們的宜蘭縣長落跑了，不願回議會備詢。」陳俊宇希望縣民在外面有看到林姿妙請跟民進黨團連絡，黨團會派人請她回來。

陳文昌說，林姿妙請假，由副縣長林建榮代理縣長，林建榮現在是縣府的法人代表，但外面的活動，還是林姿妙主持，縣府團隊完全沒有體制，行政不中立，我們要發起協尋「落跑縣長」把人找回來。他呼籲林姿妙回到議會誠實面對鄉視，透過公開透明方式向鄉親說明。

簡松樹指出，縣長這屆做了哪些事？連任要做什麼事？最少要回來議會講給縣民聽，如果林姿妙一再漠視民意，我們縣民要一起下架她。

宜蘭縣長林姿妙請假缺席縣議會縣長總質詢，民進黨議會黨團今在議會發起「尋找林姿妙，回來總質詢」，並抬出人形立牌，呼籲縣民幫忙尋找。 （記者游明金攝）

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